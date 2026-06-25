Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel 2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı

2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı

Uluslararası oylama platformu Icon Polls’un düzenlediği “2026’nın En Yakışıklı Türk Aktörleri” anketi, hayranların yoğun katılımıyla devam ediyor.

Kaynak: Diğer
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2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 1

2026 yılının sonuna kadar sürecek olan oylamada, televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri kıyasıya yarışırken, listenin zirvesindeki isim şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

10. Emre Bey

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2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 2

9. Kerem Bürsin

2 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 3

8. Burak Özçivit

3 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 4

7. Faruk Aran

4 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 5

6. Mert Ramazan Demir

5 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 6

5. Gökberk Yıldırım

6 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 7

4. Engin Altan Düzyatan

7 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 8

3. Halil İbrahim Ceyhan

8 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 9

2. Şükrü Özyıldız

9 10
2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı - Resim: 10

1. Emin Günenç

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