2026’nın en yakışıklı Türk aktörü belli oldu: Zirvedeki isim şaşırttı

2026 yılının sonuna kadar sürecek olan oylamada, televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri kıyasıya yarışırken, listenin zirvesindeki isim şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
10. Emre Bey
2026 yılının sonuna kadar sürecek olan oylamada, televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri kıyasıya yarışırken, listenin zirvesindeki isim şimdiden sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
10. Emre Bey
9. Kerem Bürsin
8. Burak Özçivit
7. Faruk Aran
6. Mert Ramazan Demir
5. Gökberk Yıldırım
4. Engin Altan Düzyatan
3. Halil İbrahim Ceyhan
2. Şükrü Özyıldız
1. Emin Günenç