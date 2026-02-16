ABD’nin Teksas eyaletine bağlı San Antonio kentinde faaliyetini sürdüren Santin Auto and Truck Repair Center, mali yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruması talep etti.
Milyonlarca borca dayanamayan kamyon şirketi iflasa sürüklendi
ABD'li kamyon şirketi Santin Auto and Truck Repair Center, 11,25 milyonluk mali yükümlülükleri nedeniyle yeniden yapılandırmak amacıyla iflas korumasına başvuru yaptı.Derleyen: Süleyman Çay
Başvuru, Teksas Batı Bölgesi İflas Mahkemesi’nde gerçekleşti. 11,25 milyon dolar seviyesinde toplam borcu olan şirket, özellikle ağır hizmet kamyonları ve çeşitli motorlu araçların bakım ve onarım hizmetlerini veriyordu.
Ticari araç sahipleri ve lojistik sektörüne yönelik teknik servis çözümleri veren şirket, bölgesel ölçekte hizmet ulaştırıyordu.
İflas başvurusuna göre; resmi belgelere göre şirketin temel faaliyet alanı, ağır hizmet kamyonları ile otomobillerin mekanik bakım, onarım ve teknik servis işlemlerini ilgilendiriyor.
Ancak mahkemeye sunulan belgelerde, iflas korumasına başvurulmasına neden olan spesifik mali ya da operasyonel sorunlara ilişkin herhangi bir ayrıntı yer almadı.
Yeniden yapılandırma sürecinin ilerleyen aşamalarında şirketin karşı karşıya olduğu finansal zorlukların kapsamının daha net ortaya çıkabileceğini gösteriyor.
Sürecin mahkeme gözetiminde yürütüleceği ve şirketin borçlarını nasıl yeniden düzenleyeceğinin bu aşamada belirlenecek.