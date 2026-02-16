ABD’li iki kargo devi FedEx ve UPS maliyetleri düşürmek amacıyla yüzlerce tesisi kapatıyor ve on binlerce çalışanı işten çıkarıyor. Tüm bu kesintilere rağmen tüketiciler daha yüksek gönderim ücretleriyle karşılaşabilir.

E- ticaret pazarı hızla büyürken, artan gönderi sayısı, kargo şirketlerinin kazançlarını aynı oranda yansımadı. Yaşananlar FedEx ve UPS gibi devlerin büyük çaplı küçülme kararları almasına neden oldu.

Paket başına gelir 2023’te 9,10 dolar iken 2024’te 9,09 dolara düştü. Tüketiciler artık iki gün içinde, hatta daha hızlı ve ücretsiz teslimatı standart olarak bekliyor. Bu beklenti, kargo şirketlerinin maliyetlerini artırırken kazancı azaltıyor.

UPS VE FEDEX’TE KÜÇÜLTME KARARI

Artan işçilik maliyetleri, enerji fiyatları ve operasyon giderleri, şirketleri radikal tasarruf önlemleri aldırıyor. Bu noktada FedEx ve UPS, maliyetleri düşürmek için tesis kapatma ve iş gücü azaltma yolunu tercih etti.

FedEx, maliyetleri azaltmak ve verimliliği artırmak için “Network 2.0” adlı kapsamlı dönüşüm planını resmen başlattı. Plana göre; 2027’ye kadar 475’ten fazla tesis kapatılacak. Bu sayı toplam tesislerinin yaklaşık yüzde 30’una tekabül ediyor. 200’den fazla istasyon şimdiden kapandı.

FedEx’e benzer şekilde UPS de “Network of the Future” planı kapsamında büyük çaplı küçülme sürecine şimdiden girdi.

UPS’in planları şu şekilde;

2028’e kadar yaklaşık 200 tesis kapatılacak

Sadece 2025’in ilk 9 ayında 93 tesis kapatıldı

2025’te 48 bin çalışan işten çıkarıldı

2026’da 30 bin ek pozisyonun azaltılması planlanıyor