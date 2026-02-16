Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda 20 bin TL en düşük emekli aylığı belirlenmişti. Milyonlarca emekli ise gözünü ikramiyeye çevirdi.
Emekli bayram ikramiyesinde iki senaryo: Abdulkadir Yüksel tek tek açıkladı
Ekonomist Abdulkadir Yüksel, ekonomik veriler ışığında emekli bayram ikramiyeleri için iki senaryoyu işaret etti. Yüksel, ikramiyelerin 5 bin 500 ila 6 bin TL bandında belirlenebileceğini tahmin etti.Derleyen: Süleyman Çay
2026 yılı bayram ikramiyeleri için tahminler şekilleniyor. Ekonomist ve Doç. Dr. Abdulkadir Yüksel, enflasyonist ortam ve uygulanan sıkı para politikaları çerçevesinde ikramiye tutarlarını değerlendirdi.
Doç. Dr. Yüksel, ikramiyelerin yıllar içindeki değişimine dikkat çekerek, 2018 yılında bin TL olarak başlayan ödemenin, enflasyon karşısında değer kaybettiğini vurguladı.
Yüksel, "2018 yılındaki bin TL'nin şu anki TÜFE değeri yaklaşık 11 bin 138 TL civarındadır. Bu bakımdan maalesef emekli ikramiyeleri enflasyonun altında ezilmektedir" ifadelerini kullandı.
Maliye Bakanlığı'nın enflasyonla mücadele politikalarının sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Yüksel, ikramiye tutarında radikal bir artış beklemediğini ifade etti.
Doç. Dr. Yüksel, beklentisini şu sözlerle paylaştı:
"Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik durumun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 2026 yılında emekli ikramiyesinin 5 bin 500 ila 6 bin TL civarında olacağını düşünüyorum."