Emekli bayram ikramiyesinde iki senaryo: Abdulkadir Yüksel tek tek açıkladı

Doç. Dr. Yüksel, beklentisini şu sözlerle paylaştı:

"Maliye Bakanlığı'nın izlediği politikaları değerlendirdiğimizde enflasyonla mücadele noktasında en kararlı devlet organlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Ekonomik durumun bize verdiği istatistiksel bilgiye göre, 2026 yılında emekli ikramiyesinin 5 bin 500 ila 6 bin TL civarında olacağını düşünüyorum."