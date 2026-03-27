Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kamuoyunda yoğun tepki oluşurken, konu tartışma gündemine oturdu. Tepkilerin büyümesi üzerine üniversite yönetimi konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu uygulamanın fakülte yönetimi tarafından erken aşamada fark edildiği ve öğrencilerin isimlerinin yer aldığı listenin hızla kaldırıldığı belirtildi. Ayrıca kantin işletmecisi hakkında sözleşme çerçevesinde inceleme başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olay, yalnızca öğrenciler ve akademik çevrelerle sınırlı kalmayıp, sanat dünyasından da tepki gördü. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

"BÖYLE BİR REZALET VAR MI?"

Çelik, "Böyle bir rezalet var mı? Var ise üniversite yönetiminin eli armut mu topluyor? Eğer öğrencilere güvenmiyorsan neden veresiye ürün veriyorsun Kantinci tüccar? Bu saçmalık eğer gerçekse ilgili yetkililerin hızla görevini yapmasını temenni ediyorum!" dedi.