Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final etabında oynanan Galler-Bosna Hersek maçı nefes kesti.

EDIN DZEKO YARI FİNALİN KADERİNİ BELİRLEDİ

Cardiff City'nin sahasında kıran kırana mücadeleye sahne olan karşılaşmanın kaderini son dakikaya kadar pes etmeyerek attığı golle Edin Dzeko belirledi.

ESKİ TAKIM ARKADAŞI BELLAMY'NİN ÇALIŞTIRDIĞI GALLER'İ YIKTI

Dzeko Bosna Hersek'i finale taşıyan golü atarak Manchester City'den eski takım arkadaşı Craig Bellamy'nin çalıştırdığı Galler'i adeta yıktı.

İLK YARI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ

Zorlu mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ev sahibi avantajını kullanarak daha baskılı taraf olan Galler'e karşı Bosna Hersek'in agresif oyunu dikkat çekti.

GALLER DANIEL JAMES'İN GOLÜYLE İKİNCİ YARIYA HIZLI BAŞLADI

İkinci yarıya hızlı başlayan Galler Daniel James'in 51'inci dakikada attığı golle maçta üstünlüğü yakaladı.

DZEKO 86'DA SKORA EŞİTLİĞİ GETİRDİ VE MAÇI UZATMALARA TAŞIDI

Son dakikalara kadar skoru korumayı başaran Galler, Edin Dzeko'yu hesaba katmadı.

Bundesliga ekibi Schalke 04'te formda bir dönem geçirerek ikinci baharını yaşayan 40 yaşındaki tecrübeli golcü, 86'ıncı dakikada sahneye çıktı ve kornerden gelen ortaya yaptığı kafa vuruşuyla skora eşitliği getiren golü kaydetti.

UZATMALARDA YERİNİ AMIR HADZIAHMETOVIC'E BIRAKTI

Bu gol finale çok yaklaşan Galler'de büyük bir yıkıma sebep oldu. Dzeko büyük bir özveriyle üzerine düşen görevi yaparak maçın uzatma bölümünde yerini Beşiktaş'ın sezon başında Hull City'e kiraladığı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic'e bıraktı.

Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve kazananı penaltı atışları belirledi.

BOSNA HERSEK İLK PENALTIYI KAÇIRSA DA MUTLU SONA ULAŞTI

Bosna Hersek penaltı atışlarına Demirovic'in şutunu Karl Darlow'un kurtarmasıyla kötü başladı ve Galler yeniden galibiyet için umutlandı.

Seri atışlarda Bosna Hersek'te Demirovic'ten sonra Tabakovic, Basici Hadziahmetovic ve Alajbegovic penaltı vuruşlarını gole çevirerek hata yapmadı.

Galler'de ise Harry Wilson ve Mark Harris ilk iki penaltıyı gole çevirse de önce Brennan Johnson kaçırdı ardından da Neco Williams'ın şutunu Nikola Vasilj kurtardı.

FİNALDE İTALYA'NIN RAKİBİ OLDU

Böylelikle Bosna Hersek normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta; penaltı atışlarını 4-2 kazanarak Galler'i deplasmanda eledi ve Dünya Kupası play-off finalinde İtalya'nın rakibi oldu.