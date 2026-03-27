Türkiye’de o sektör zayıflıyor: On binlerce işçi ayrıldı

TEPAV’ın SGK verilerine dayanan raporu, bazı sektörlerde istihdamın hızla eridiğini ortaya koydu.

Türkiye’de istihdam genel tabloda artış gösterse de sektörler arasındaki dengesizlik giderek derinleşiyor.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), SGK verilerine dayanarak hazırladığı son rapor, bazı alanlarda ciddi çözülmeye işaret etti.

2025’in son çeyreğinde toplam istihdam 32,6 milyon kişiye ulaşırken, kayıt dışı çalışmada önemli bir gerileme yaşandı. TÜİK verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı bir önceki döneme kıyasla 2,3 puan düşerek yüzde 24,6 seviyesine indi.

Son 6 yılda yaklaşık 12 puanlık düşüş yaşanması dikkat çekti. Buna rağmen sosyal güvence dışında kalan çalışan sayısı halen 8 milyon seviyesinde bulunuyor.

Ancak genel artışa rağmen bazı kritik sektörlerde ciddi kayıplar yaşanıyor. Rapora göre en büyük daralma giyim eşyaları imalatında görüldü. Bu alanda çalışan sayısı bir yılda 86 bini aşkın azaldı

Tekstil ürünleri imalatı da 43 binden fazla kayıpla ikinci sırada yer aldı. Artan maliyetler ve küresel rekabetin baskısı, imalat sanayindeki çözülmenin temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Öte yandan bazı sektörler istihdamın yeni merkezi haline geldi. Bina inşaatı, 146 bini aşan artışla ilk sırada yer alırken, perakende ticaret 135 binin üzerinde yeni istihdam sağladı. Sağlık hizmetleri ve yiyecek-içecek alanlarında da toplamda 120 bini aşan artış kaydedildi.

Kadın istihdamında ise perakende ve eğitim sektörleri öne çıktı. Özellikle eğitim ve sağlık alanındaki yükseliş, kadınların daha nitelikli iş alanlarına yöneldiğini gösterdi.

Şehir bazında bakıldığında ise sigortalı çalışanların yarısının İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da toplandığı görüldü.

Yıllık artışta Ankara ilk sıraya yerleşirken, deprem sonrası toparlanma sürecindeki Hatay ve Kahramanmaraş da istihdam artışında üst sıralarda yer aldı.

