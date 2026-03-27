MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Yönter, paylaşımında hedef aldığı kişiye yönelik sert ifadeler kullandı.

Yönter, açıklamasında, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tartışma başlarken, mesajın kime yönelik olduğu konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı.