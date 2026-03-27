Emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş, çalışma hayatı boyunca yaptığı bazı tercihler nedeniyle düşük maaş mahkumiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Özellikle 2008 sonrası değişen sistemle birlikte, "prim gün sayısının fazlalığı" artık tek başına yüksek maaş garantisi sunmuyor.
Emekli maaşını düşüren 5 kritik tuzak: Her ay geleceğinizden çalıyor olabilir
Milyonlarca çalışan "ne kadar çok çalışırsam o kadar yüksek emekli maaşı alırım" diye düşünüyor ancak sistem tam tersi işliyor. Uzmanlar, SGK’ya bildirilen kazançtan, borçlanma yapılan tarihe kadar yapılan tek bir hata, emekli olduğunuzda hüsrana uğramanıza neden olabileceğini söylüyor.Derleyen: Süleyman Çay
ABO SİSTEMİ: 2008 SONRASI ÇALIŞANLAR DEZAVANTAJLI
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan Aylık Bağlanma Oranı (ABO), maaşın kaderini belirliyor. 2000 yılı öncesinde yüzde 70 olan bu oran, kademeli olarak düşürülerek 2008 sonrasında yüzde 30’lara kadar çekildi.
Bu durum, çalışma hayatının büyük bölümü 2008 sonrasına denk gelen bir vatandaşın, 2000 öncesi çalışan birine göre aynı primle çok daha az maaş alması anlamına geliyor.
"ELDEN MAAŞ" GELECEĞİNİZİ YAKIYOR
Pek çok işletmede uygulanan, maaşın bir kısmının bankaya (asgari ücret üzerinden), kalanının ise elden verilmesi yöntemi emekliliğin en büyük düşmanı.
SGK matrahının düşük gösterilmesi, her ay emekli maaşınızın "taban fiyata" biraz daha yaklaşmasına neden oluyor. Aradaki farkı elden almak bugün kazandırsa da, emeklilikte binlerce liralık kayba yol açıyor.
ASGARİ ÜCRETLE ÇOK ÇALIŞMAK MAAŞI DÜŞÜRÜYOR
Sistemdeki en ilginç ve can yakan detaylardan biri de eğer kazancınız asgari ücret veya ona yakınsa, emekli olmayıp çalışmaya devam etmek maaşınızı artırmak yerine her ay sembolik rakamlarla aşağı çekebiliyor. "Günü doldurayım" derken aslında potansiyel maaşınızdan feragat ediyor olabilirsiniz.
BORÇLANMA YAPARKEN "TARİH" HATASI
Askerlik veya doğum borçlanması yaparak emekliliği öne çekmek isteyenler dikkat! Borçlanmayı sadece "gün kazanmak" için en düşük tutardan yapmak, maaşı yükseltmiyor. Uzmanlar, imkan varsa borçlanmanın 2000 öncesi dönemler için ve tavan fiyata yakın yapılmasının maaşı ciddi oranda artırabileceğini belirtiyor.
REFAH PAYININ SADECE YÜZDE 30'U YANSIYOR
Emekli maaşları güncellenirken enflasyonun tamamı dikkate alınırken, ülkenin büyüme hızının (refah payı) sadece yüzde 30'u hesaplamaya dahil ediliyor. Bu da emekli maaşlarının, çalışan kesimin gelir artış hızı karşısında zamanla zayıf kalmasına neden olan yapısal bir faktör olarak öne çıkıyor.
OKUYUCU İÇİN ALTIN TAVSİYELER
Matrahı Yükseltin: İmkanınız varsa sigorta priminizin gerçek maaşınız üzerinden yatmasını sağlayın.
Birden Fazla Sigorta: Yasal sınırlar içinde iki farklı yerde sigortalı görünmek, matrahı artıracağı için emekli maaşını da yükseltir.
Borçlanma Dönemi: Borçlanma yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışarak hangi dönemi borçlanmanın maaşınıza daha fazla katkı sağlayacağını hesaplatın.