Yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 akademik yılı için öğrencilerden alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren kapsamlı kararda, harç muafiyetlerinden dezavantajlı gruplara sunulan haklara ve yabancı uyruklu öğrenci ücretlerine kadar eğitim dünyasını yakından ilgilendiren birçok önemli detay netleşti.

BİRİNCİ ÖĞRETİMDE HARÇLAR DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMAYA DEVAM EDECEK

Yeni eğitim ve öğretim yılında, üniversitelerin birinci öğretim ve açık öğretim programlarına kayıtlı olan veya yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için sevindirici uygulama kesintisiz sürüyor. Eğitimlerini program süresi içerisinde tamamlayan öğrencilerden bu yıl da herhangi bir öğrenci katkı payı talep edilmeyecek. Bu öğrencilerin ödemesi gereken tutarlar doğrudan devlet tarafından karşılanırken, devletin üniversitelere yapacağı bu ödemelerde yüzde 40 oranında artışa gidileceği karara bağlandı.

ŞEHİT YAKINLARI, GAZİLER VE ENGELLİ ÖĞRENCİLERE KESİNTİSİZ DESTEK

Yayımlanan kararda sosyal devlet ilkesi gereği dezavantajlı gruplara yönelik önemli muafiyetler de yer aldı. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında görev başındayken hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları ile maluller, şeref aylığı alanlar ve bu kişilerin ailelerinden eğitim süresi veya yaş sınırı aranmaksızın hiçbir ücret alınmayacak. Benzer şekilde, engelli öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla, ikinci ve uzaktan öğretimde eğitim gören engelli öğrencilerin öğrenim ücretlerinden engellilik oranları kadar indirim yapılacak. Birinci ve açık öğretimde okuyan engelli öğrencilerden ise katkı payı tamamen kaldırıldı. Kayıt döneminde gerekli muafiyet veya sağlık belgelerini ibraz edemeyen öğrenciler, bu belgeleri daha sonra üniversitelerine sunduklarında ödedikleri tutarları iade alabilecekler.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER VE GAZZELİ ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye'deki üniversiteleri tercih eden uluslararası öğrenciler için de ücret politikaları yeniden şekillendi. Yurt dışı kontenjanından kabul edilecek öğrencilerin ödeyeceği öğrenim ücreti, bölümün cari hizmet maliyetinin en az iki katı olacak şekilde üniversite yönetimleri tarafından belirlenecek. Ancak Türkiye'de ikamet izni bulunan ve aynı aileden birden fazla kişinin devlet üniversitelerinde okuması durumunda, bu öğrencilere yüzde 25'ten az olmamak kaydıyla kardeş indirimi uygulanacak.

Kararda en dikkat çeken insani detaylardan biri ise Gazze'deki duruma yönelik oldu. Geçtiğimiz yıl başlatılan uygulama sürdürülerek, kendisi veya ailesi Filistin'in Gazze şehrinde ikamet eden tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin eğitim masraflarının tamamen devlet tarafından karşılanmasına karar verildi. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup YKS ile yerleşen öğrenciler de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla aynı harç esaslarına tabi tutulacak.

İKİNCİ ÖĞRETİM GELİRLERİ ÖĞRENCİYE DÖNECEK VE EK ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Üniversitelerin ikinci öğretim programlarından elde edilen gelirlerin kullanımı da kararda açıkça sınırlandırıldı. Bu programlardan toplanan öğrenim ücretlerinin yüzde 10'luk kısmı, doğrudan öğrencilerin barınma, beslenme, sağlık ve kültür gibi temel sosyal ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılacak. İkinci öğretim programlarında öğrenci sayısının 10 ve altına düşmesi durumunda ise bu sınıflar YÖK'ün onayıyla birinci öğretime dahil edilecek ve öğrenciler sadece birinci öğretim şartlarından sorumlu tutulacak.

Yabancı dille eğitim veren programların ücretlerinin normalin 1,5 katı olarak uygulanacağı belirtilirken, öğrencilerin bütçesini korumak adına kesin bir yasak da getirildi. Yeni kayıt veya kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilerden, açık öğretim materyal ücretleri hariç olmak üzere, her ne ad altında olursa olsun katkı payı ve öğrenim ücreti dışında gizli veya ek bir ücret kesinlikle talep edilemeyecek.