Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji’nin 10-15 Ağustos tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanaklar, güney, batı ve iç kesimlerde ise aşırı sıcaklar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli yağış, rüzgar ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.