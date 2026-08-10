Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji’nin 10-15 Ağustos tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanaklar, güney, batı ve iç kesimlerde ise aşırı sıcaklar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli yağış, rüzgar ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10-15 Ağustos 2026 tarihlerini kapsayan hava tahmin haritalarını yayımladı.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

Meteoroloji’nin 10-15 Ağustos tahminlerine göre Türkiye’nin kuzey ve doğusunda gök gürültülü sağanaklar, güney, batı ve iç kesimlerde ise aşırı sıcaklar etkili olacak. Uzmanlar, kuvvetli yağış, rüzgar ve yüksek sıcaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

​PAZARTESİ VE SALI:

KUZEY VE DOĞU BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ

​10 Ağustos Pazartesi: Haftanın ilk gününde Marmara’nın doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya), Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz hattında yağışların "kuvvetli" olması bekleniyor. Ayrıca Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın saatte 40-60 km/s hızla esmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

​11 AĞUSTOS SALI

Yağışlı hava kütlesi Karadeniz sahil şeridi, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerine çekilirken; güney bölgelerde sıcaklıklar artışa geçiyor. Salı günü itibarıyla Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da termometreler 38-41°C aralığını gösterecek.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

​HAFTA ORTASINDAN HAFTA SONUNA

Yağışlar Karadeniz’e sıkışıyor, iç kesimlerde sıcaklıklar yükseliyor
​12 Ağustos Çarşamba & 13 Ağustos Perşembe: Sağanak yağışlar Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusuyla sınırlı kalacak.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

İç Anadolu, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da ise aşırı sıcaklar etkisini sürdürecek. Aydın, Muğla, Denizli, Antalya ve Diyarbakır gibi illerde sıcaklık ikonu "kırmızı derece" seviyesinde kalmaya devam ediyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

​14 AĞUSTOS CUMA

Cuma günü yağış alanı genişleyerek Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Göller Yöresi'ne kadar uzanacak; ancak genel olarak yerel ve kısa süreli sağanaklar şeklinde görülecek.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

​15 AĞUSTOS CUMARTESİ

Türkiye genelinde hava nasıl olacak?

​Marmara & Ege: Parçalı bulutlu,

İstanbul 28°C

İzmir 34°C

Çanakkale 30°C

İç Ege’de (Manisa 35°C, Denizli 38°C) sıcaklıklar yüksek.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

Akdeniz & Güneydoğu Anadolu: Aşırı sıcaklar etkili.

Antalya 33°C

Adana 34°C

Şanlıurfa 38°C

Diyarbakır 41°C.
​İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu

Ankara 28°C

Konya 30°C

Sivas 29°C

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

​Karadeniz & Doğu Anadolu:

Trabzon 27°C

ve Rize 25°C

civarında seyreden yağışlı havanın yanı sıra

Erzurum 28°C, Kars 25°C olacak.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

​Sel ve su baskını riski:

Karadeniz ve Doğu Anadolu kırsalında 10-12 Ağustos günleri arasında yerel kuvvetli sağanak yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

​Kuvvetli rüzgar:

Pazartesi günü Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında beklenen 40-60 km/saat hızındaki sert rüzgarların deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor.

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Meteoroloji'den çifte uyarı: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

​Aşırı sıcak ve sağlık uyarısı:

Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde 40°C ve üzerine çıkan sıcaklıklar sebebiyle, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde (11:00 - 16:00) dışarı çıkmamaları öneriliyor.

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