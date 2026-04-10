ABD ve İran arasında kalıcı bir ateşkes için görüşmeler yarın yapılacak. İslamabad’da yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç tüm dünya tarafından yakından takip ediliyor. ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı bir açıklamada İran ile birçok maddede anlaştıklarını söylemişti.

Ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları sürdürmesi ateşkesin geleceği konusunda tartışmaları beraberinde getirdi. Tahran yönetimi Lübnan’a saldırıların son bulmasının ateşkesin bir parçası olduğunu belirtirken ABD ve İsrail ise bunu reddediyor.

ÜNAL ÇEVİKÖZ’DEN KALICI ATEŞKES ÖNERİSİ

Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, kalıcı ateşkes için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a önerilerini sundu. Çeviköz, sosyal medya hesabından “Hasta yatağımdan sayın Hakan Firan’a saygılarımla barış için kalıcı ateşkes önerisi” ifadeleri ile 4 maddelik öneri listesini paylaştı.

Çeviköz’ün önerileri şöyle:

“İran'a ikincil yaptırımlar altı ay içinde birincil yaptırımlar ise bir yıl içinde kaldırılır.

Amerika İran'a 450 kg uranyum karşılığında 450 milyon $ verir (bu savaş tazminatı değildir, İran da zenginleştirilmiş uranyumunu boşuna vermemiş olur)

NATO-AB ülkeleri Körfez deniz gücü kurar ve bu güç Hürmüz boğazındaki trafiği düzenler (İngiltere, İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Türkiye)

Hürmüz'den geçişler İran ve Umman'ın paylaşacağı şekilde belli bir tarife ile düzenlenir.”