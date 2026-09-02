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Kaynak: İHA

Şile Otoyolu Tepeüstü mevkisinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada, 34 BU 9360, 34 DUK 145 ve 34 NCB 494 plakalı otomobiller ile plakası henüz belirlenemeyen bir araç zincirleme kazaya karıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 3 kişi yaralanırken, kazaya karışan 34 NCB 494 plakalı aracın sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirlendi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle Şile istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.