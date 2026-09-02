Kaynak: İHA

Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sevgi, selam ve iyi dileklerini ileterek söze başladı. Muğla’nın zengin kültürel birikimine dikkat çeken Çakar, şunları kaydetti: "Muğla görüntü kültürü, zeybek yeniliği ve kuşaktan kuşa aktarılan müzik birikimiyle zurnanın en güçlü ses bulunduğu coğrafyalardan biridir. Özellikle Dibekdere Mahallesi’nde ustadan çırağa aktarılan davul zurna kültürü kentimizin yaşayan değerleri arasında yer almaktadır. Bu güçlü zemin üzerinde yükselen ve dünyada ilk ve tek uluslararası zurna festivali olma özelliği taşıyan festivalimizin on birincisini düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yerel ustalarımızı ülkemizin farklı kentlerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sanatçılarla Muğla’da buluşturuyor, zurnanın kadim sesini geleceğe taşıyoruz"



Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kültür ve sanatı kent yaşamının doğal bir parçası haline getirdiklerini belirten Çakar, yenileme çalışmaları tamamlanan Prof. Dr. Şadan Gökovalı Amfiteatr’ın ilk etkinliğinde bir araya geldiklerini ifade etti.



Etkinliğin 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını vurgulayan Çakar, "Farklı dilleri ve kültürleri aynı sahnede ortak bir ezgide buluşturan festivalimiz, bu anlamlı günde barışın ve kardeşliğin sesini Muğla’dan dünyaya yükseltiyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Yurtta sulh, cihanda sulh’ sözünün ışığında bu akşam zurnadan çıkan her nefesin barışa, her ezginin dostluğa ve her alkışın kardeşliğe güç vermesini diliyorum" dedi.



Konuşmanın ardından yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen zurna sanatçıları, Dibekdere’nin yerel ustaları, Nazende Çok Sesli Türk Müziği Korosu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici ve Serkan Çağrı sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti sundu. Program, sanatçıların performansları ve vatandaşların coşkulu katılımıyla sona erdi.