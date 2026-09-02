Kaynak: İHA

Kaza, Söke-Kuşadası Çevre Yolu Ankara Evleri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta iki otomobil ile bir motosiklet kavşakta henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi araçlar ve motosiklet savrulurken, 2 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.