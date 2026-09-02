Konyaspor, yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına devam ediyor.
Yeşil-beyazlı ekip, hücum hattına bir dönem Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed’i kattı.
3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Konyaspor, 28 yaşındaki Mısırlı santrfor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transferin ardından düzenlenen imza töreni Konyaspor Müzesi’nde gerçekleştirildi. Törende Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de yer aldı.
42 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Mostafa Mohamed, Konyaspor’da 42 numaralı formayı giyecek.
Kariyerine Mısır’ın El Dakhlia takımında başlayan Mohamed; Zamalek, Tanta SC ve Talaea El Gaish formaları giydi.
Daha sonra Galatasaray’a transfer olan Mısırlı golcü, kariyerine Fransa temsilcisi Nantes formasıyla devam etmişti.