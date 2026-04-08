Olay, Necip Fazıl Mahallesi Sultan Veled Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, otomobille gelen bir şüpheli, iş yerine uzun namlulu silahla ateş açtıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı.

KURŞUNLAR İŞ YERİNDEKİLERE İSABET ETTİ

Saldırı sırasında iş yerinde bulunan F.B.U, S.A.A, Y.F. ve M.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan S.A.A’nın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edilirken, iş yerine 13 merminin isabet ettiği belirlendi.

Saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği öne sürülürken, kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.