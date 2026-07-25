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CHP kurultayının mutlak butlan ile iptal edilmesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçmesi, ana muhalefet saflarında tarihi bir bölünmeyi meydana getirdi. Yaşanan hukuki süreçten sonra Özgür Özel ve ekibi CHP’den istifa ederek Yeni Parti’yi kurdu. Bu gelişmeyle birlikte 91 milletvekili de CHP ile yollarını ayırarak Özgür Özel’in liderliğini üstlendiği Yeni Parti’ye geçiş yaptı.

ZAFER PARTİSİ İLE YENİ PARTİ İTTİFAK YAPACAK MI?

Siyasette kartların yeniden dağıtıldığı bu süreçte, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, katıldığı programda gazeteci Hasan Basri Demir’in sorularına yanıt vererek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özdağ, Yeni Parti ile olası bir ittifak veya iş birliği ihtimali ile ilgili temasların devam edeceğini işaret ederek, net bir karar için henüz erken olduğunu vurguladı.

'GÖRÜŞMELERİMİZ BUNDAN SONRA DA DEVAM EDECEK'

Özgür Özel ile daha önceki dönemlerde de temas halinde olduklarını hatırlatan Ümit Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken değişik görüşmelerimiz oldu. Görüşlerimizi ifade ettik. Bazı devlet yönetimi ile ilgili temel meselelerde fikirlerimizi paylaştık. Bundan sonra da bu tür görüşmeler muhakkak olacaktır, yine paylaşacağız."

'SİYASETİN DİNAMİZMİ ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE ŞEKİLLENECEK'

İttifak konusunun bugünden kesinleşmiş bir süreç olmadığını vurgulayan Zafer Partisi Lideri, Türkiye'deki siyasi dengelerin hızla değişebildiğine dikkat çekti:

"Siyasetin dinamizmi nasıl şekillenir, Türkiye’de siyaset nasıl bir yol alır, bu durum önümüzdeki süreçte netleşir. Bugün için 'Şöyle olur, böyle olur' diye kesin bir hüküm varacağımız noktada değiliz."