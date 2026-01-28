Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, SDG'li teröriste destek olmak amaçlı sosyal medyada yapılan "Saç örme" akımına destek veren sağlıkçılara dikkat çekti. Özdağ, "GATA derhal açılmalı, askeri sağlık sistemi tekrar kurulmalıdır. Yaralı Türk askeri terör örgütü sempatizanlarının eline bırakılamaz" diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Ne olmuştu?

Terör örgütü YPG ile ilişkilendirilen “saç örme” akımına katılarak sosyal medyada video paylaşan Kocaeli’de görevli bir sağlık personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatmıştı.