Kocaeli’de görev yapan bir sağlık personelinin sosyal medya paylaşımı, adli ve idari süreci beraberinde getirdi. Terör örgütü YPG’ye yönelik sembolik bir kampanya olarak değerlendirilen “saç örme” akımına katılarak video paylaşan sağlık çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı.

Suriye’de YPG üyesi bir kadının saçının kesilmesine tepki olarak ortaya çıkan ve DEM Parti’li bazı milletvekillerinin de destek verdiği saç örme eylemine, kamu görevlisi olan sağlık personelinin de dahil olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin saçlarını ördüğü anları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi.

Görüntülerin yayılması üzerine Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Müdürlük tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin paylaşımlarının Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilgili personel hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığı belirtilirken, sürecin yakından takip edildiği vurgulandı.