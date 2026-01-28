Britanya’da yoksulluk, genel oranlardaki sınırlı düşüşe rağmen daha ağır ve kalıcı bir boyut kazanıyor. Salı günü yayımlanan yeni rapor, ülkede yaklaşık 6,8 milyon kişinin “çok derin yoksulluk” koşullarında yaşadığını ortaya koydu. Bu rakam, son otuz yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Reuters’ın aktardığına göre “çok derin yoksulluk”, konut giderleri çıkarıldıktan sonra hane gelirinin Birleşik Krallık medyan gelirinin yüzde 40’ının altına düşmesi anlamına geliyor. Bu eşik, iki küçük çocuğu olan bir aile için yıllık yaklaşık 16 bin 400 sterline karşılık geliyor.

Joseph Rowntree Vakfı (JRF) tarafından hazırlanan rapor, Britanya’daki genel yoksulluk oranının 1994/95 döneminde yüzde 24 iken 2023/24’te yüzde 21’e gerilediğini gösteriyor. Buna karşın “çok derin yoksulluk” oranı aynı dönemde yüzde 8’den yüzde 10’a yükseldi. Bu durum, yoksulluk içinde yaşayanların neredeyse yarısının artık en ağır koşullarda hayatını sürdürdüğüne işaret ediyor.

Çocuk yoksulluğu üçüncü yılında da artışta

Rapora göre çocuk yoksulluğu art arda üçüncü yıldır yükseliyor. Bugün Britanya’da 4,5 milyon çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. JRF, çocukların ve engellilerin yoksulluktan orantısız biçimde etkilendiğini, Bangladeşli ve Pakistanlı topluluklar gibi bazı azınlık gruplarında ise yoksulluk oranlarının dikkat çekici düzeyde yüksek olduğunu vurguluyor.

Bu veriler, Rachel Reeves’in Kasım ayında aldığı ve Nisan’da yürürlüğe girmesi planlanan sosyal yardım kararının ardından geldi. Reeves, iki çocuklu aileler için uygulanan yardım sınırlamasını kaldırmayı hedefleyen düzenlemenin çocuk yoksulluğunu azaltacağını ve yıllık maliyetinin 3,1 milyar sterlin olacağını açıklamıştı.

Söz konusu sınırlama, 2017’de Muhafazakâr hükümet tarafından getirilmiş ve düşük gelirli ailelerin üçüncü ya da sonraki çocukları için ek yardım almasını engellemişti.

JRF, bu adımı olumlu karşıladığını belirtirken, tek başına yeterli olmayacağı uyarısında bulundu. Vakfa göre, kapsamlı ve uzun vadeli bir çocuk yoksulluğunu bitirme stratejisi geliştirilmediği sürece mevcut iyileşme kısa sürede durma riski taşıyor.