Türkiye’nin en tehlikeli 15 mahallesi belli oldu: Girmek cesaret, çıkmak şans işi

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yer alan bazı mahalleler, artan asayiş olayları nedeniyle kamuoyunun dikkatini çekiyor. Üniversite eğitimi, iş değişikliği ya da turistik amaçlarla şehir değiştirmeyi planlayan yurttaşlar, gidecekleri bölgelerin güvenli olup olmadığını araştırırken bu mahalleler “riskli bölgeler” olarak öne çıkıyor.

Suç oranlarının en yoğun olduğu alanlar çoğunlukla büyükşehirlerde bulunsa da, Anadolu’nun pek çok kentinde de benzer illegal faaliyetlerin yaşandığı mahalleler bulunuyor.