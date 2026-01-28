CHP'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, "İBB'yi itibarsızlaştırmaya çalışıp çocukları kirli siyasetine alet edenlere, koltuğunu korumayı çocuk haklarının önüne koyanlara sesleniyorum: İftira atmak yerine, belediyelerimizdeki şeffaflığı ve çocukların üstün yararını gözeten özenimizi örnek alın!" dedi.

Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı bir çocuk etkinlik merkezi üzerinden ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Nazlıaka, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak şu açıklamayı yaptı:

"Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır demiştik; işte çıktı. Videoda annenin ifadeleri açıkça duyuluyor; 'arkadaşı itmiş, arkadaşının ittiğini saklamış' diyor. Bu video, hamile bir öğretmenin anne refleksini gösteriyor bize… Bu video, 3 yaşında bir çocuğun üzerini değiştirirken bedenindeki morluğu fark edip ailesine bildiren bilinçli bir öğretmeni ve kurumun çocuğu önceleyen şeffaf politikasını gösteriyor bize… İBB'yi itibarsızlaştırmaya çalışıp çocukları kirli siyasetine alet edenlere, koltuğunu korumayı çocuk haklarının önüne koyanlara sesleniyorum: İftira atmak yerine, belediyelerimizdeki şeffaflığı ve çocukların üstün yararını gözeten özenimizi örnek alın!"