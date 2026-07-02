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Özdağ, çalışma odasından yaptığı bir paylaşımda kendi kitaplık düzenine ve akademik geçmişine de değindi. Gençlik yıllarından itibaren kitaplarla iç içe olduğunu, Almanya’daki öğrencilik döneminde de geniş bir kişisel kütüphane oluşturduğunu anlattı. Özellikle istihbarat alanına ilişkin eserlerin ve kendi yazdığı ya da editörlüğünü yaptığı yayınların bulunduğu bir koleksiyona sahip olduğunu belirtti.

Üniversite yıllarında tek kişilik odada kaldığını ve o dönem sahip olduğu yaşam koşullarını bugünkü öğrenci yurtlarıyla karşılaştırdığını dile getiren Özdağ, bazı ülkelerde öğrenci yurtlarının daha modern ve bireysel yaşam alanları sunduğunu söyledi. Türkiye’de ise birçok öğrencinin hala kalabalık odalarda yaşamak zorunda kaldığını ifade etti.

Açıklamasında, bir ülkenin gelişmişliğinin yöneticilerin yaşam standartlarıyla değil, öğrencilerin barınma koşullarıyla ölçülmesi gerektiğini savunan Özdağ, her öğrencinin tek kişilik oda imkânına kavuşmasının mümkün olduğunu ve bunun burs sistemiyle desteklenebileceğini belirtti. Ayrıca bu modelin yalnızca barınma değil, temel yaşam giderlerine de katkı sağlayabileceğini vurguladı.

İşte Ümit Özdağ’ın açıklamasının bir kısmı:

Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz: Bir ülkenin saygınlığı ve gücü, yöneticilerinin saraylarda yaşamasıyla değil, öğrencilerinin yurtlarda tek kişilik odalarda yaşamasıyla ölçülür. Ve bunun maliyeti inanın çok yüksek değil. Bunu sağlayacağız. Her öğrenci, her öğrenci tek kişilik bir odanın sahibi olacak ve o odanın kirasını devletten aldığı bursla rahatlıkla ödeyecek. Devletten aldığı bursla rahatlıkla ödeyecek ve aynı zamanda bu burs onun gıda masraflarını da karşılamaya yetecek.