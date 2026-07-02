Otomobil alacaklar dikkat: Türkiye’de satışların zirvesindeki markada temmuz kampanyası

Toyota'nın dinamik tasarımı ve verimli hibrit teknolojisiyle segmentinde fark yaratan modeli Yaris Hybrid, 1 milyon 995 bin TL’den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini alıyor. Yaris Hybrid modelinde hem bireysel müşterilere uygun finansman seçenekleri hem de şirketlere özel 10 bin TL peşinat imkanı bir arada sunuluyor.