Türkiye’de en çok tercih edilen markalardan Toyota, Temmuz ayına özel olarak hazırladığı araba kampanyası kapsamında binek ve ticari araç segmentinde yeni bir araç edinmek isteyen kullanıcılar için stoklarla sınırlı avantajlar duyurdu. Türkiye'de üretimi gerçekleştirilen Corolla Sedan Benzinli ve Toyota C-HR Hybrid modelleri, ÖTV muafiyeti imkanıyla dikkat çekiyor.
Otomobil alacaklar dikkat: Türkiye’de satışların zirvesindeki markada temmuz kampanyası
Toyota, Temmuz ayı boyunca Corolla, C-HR ve Yaris gibi binek otomobillerin yanı sıra Proace ticari araç ailesinde de bireysel ve kurumsal müşterilere özel, stoklarla sınırlı cazip fiyat ve finansman seçenekleri sunuyor.Kaynak: Haber Merkezi
Kampanya dahilinde tüzel firmalara özel 10 bin TL peşinat kolaylığı sağlanırken, bireysel tüketiciler için de alternatif finansman çözümleri bir arada sunuluyor. Markanın dünya genelinde yüksek satış başarılarına ulaşan modeli Corolla, benzinli ve hibrit seçenekleriyle Temmuz ayında da rekabetçi fiyatlarını koruyor.
C segmentinin güçlü temsilcisi Corolla’nın 1.5 Vision Plus Multidrive S versiyonu, 1 milyon 790 bin TL’den başlayan fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor. Sıra dışı hatları ve gelişmiş donanımıyla öne çıkan Toyota C-HR Hybrid ise Temmuz ayı boyunca 2 milyon 250 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
Beşinci nesil hibrit motoru, sportif coupe SUV tarzı ve yakıt ekonomisini bir arada sunan model; Euro NCAP testlerinden aldığı 5 yıldız ve Toyota Safety Sense güvenlik sistemleriyle sürüş emniyetini üst seviyeye taşıyor. Bu modelde de kurumsal müşteriler, 10 bin TL peşinat avantajından yararlanabiliyor.
Toyota'nın dinamik tasarımı ve verimli hibrit teknolojisiyle segmentinde fark yaratan modeli Yaris Hybrid, 1 milyon 995 bin TL’den başlayan fiyatlarla listelerdeki yerini alıyor. Yaris Hybrid modelinde hem bireysel müşterilere uygun finansman seçenekleri hem de şirketlere özel 10 bin TL peşinat imkanı bir arada sunuluyor.
Toyota Professional çatısı altında yer alan hafif ticari araç ailesinde de Temmuz ayına özel ödeme kolaylıkları mevcut. Proace City, Proace City Cargo, Proace Cargo, ve Proace Max modellerinde hem bireysel hem de tüzel müşteriler, 10 bin TL peşinat avantajıyla araç sahibi olabiliyor.
Proace Verso modelinde ise bu özel peşinat fırsatından yalnızca kurumsal müşteriler faydalanabiliyor. Hafif ticari araç alımlarında düşük peşinatın yanı sıra farklı vade yapılarına sahip finansman modelleri de esnek ödeme planları oluşturulmasına olanak tanıyor.
Toyota, satış sonrasında da kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor. "Toyota Garanti ON" programı doğrultusunda, periyodik bakımları Toyota yetkili servislerinde gerçekleştirilen araçlar, 10 yıl veya 160 bin kilometreye kadar ücretsiz garanti koruması altına alınıyor.