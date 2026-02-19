Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği 'Türk Milleti Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANAYASAL YAPISINA İNDİRİLMİŞ BİR DARBEDİR"

“Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir” diyen Özdağ, raporda yer alan bazı ifadelerin ülkeyi etnik ve mezhepsel temelde bölmeye yönelik olduğunu savundu. “Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde tek bir Türk milleti yaşar. Hukuk yurttaşlık hukukudur, etnisite hukuku değildir” ifadelerini kullandı.

Özdağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kimse bize güzelleme yapmasın. Bu rapor Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal yapısına indirilmiş bir darbedir. Terörsüz bir Türkiye'yi bütün vatandaşlarımız istiyor ancak bunu terör örgütüyle pazarlık yaparak, Türkiye'yi etnisiteler ve mezhepler ekseninde bölerek yapamazsınız. Raporun 6. sayfasında bahsedilen "doğal ittifak" ifadeleri Türkiye'yi Lübnanlaşmaya, Iraklaşmaya ve Yugoslavyalaştırmaya sürüklemek demektir. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bir tek Türk milleti yaşar."

"SİZ ETNİSİTE HUKUKUNDAN MI BAHSEDİYORSUNUZ"

Raporun 28. sayfasında Türkler ve Kürtler için "kaderdaş halklar" denilerek bu ülkede iki farklı halk olduğu kabul ediliyor. Biz cumhuriyetin kuruluşundan bu yana müşterek bir hayat yaşamıyor muyuz? Hukuk yurttaşlık hukukudur. Türkiye Cumhuriyeti, çeşitli ırklara veya mezheplere dayanan bir halklar mozaiği değildir. Aradığınız bu ittifakın anayasamızın 66. maddesine aykırı olduğunun farkında değil misiniz?

"ORTAK ACILARIN MÜSEBBİBİ DEVLET DEĞİL, TERÖR ÖRGÜTLERİDİR"

Türk devleti hiçbir yurttaşını doğum yeri veya ana dili nedeniyle ötekileştirmemiştir. Aksi halde Isparta'nın İslamköyü'nden yetişen bir köylü çocuğu 6 defa başbakan ve cumhurbaşkanı olamazdı. Bu topraklarda ortak acılar yaşandı ve bu acıların müsebbibi PKK, FETÖ, IŞİD ve DHKP-C gibi terör örgütleridir. Son yıllarda süregelen acıların kaynağı Kürt sorunu değil, dış destekli terör örgütleridir.

"PKK'NIN SÖZDE ONURUNU KURTARMAK İÇİN..."

Raporun 36. sayfasında "Kürt'ün onurunu, Türk'ün gururunu korumak"tan bahsediliyor. Peki, on yıllardır Türk bayrağı altında PKK ile mücadele eden Kürt ve Zaza kökenli Türklerin onuru ne olacak? Burada kastettiğiniz Kürt vatandaşlarımızın onuru değil, PKK'nın sözde onurunu kurtarmak için Türk milletinin gururunu kırmaktır. Sorun bir anayasal düzen sorunu değil, açık bir terör sorunudur.

"ABDULLAH ÖCALAN'I SERBEST BIRAKMAK İSTİYORLAR"

"Öcalan'ın serbest bırakılması süreci bu raporun bir parçasıdır. Vatandaşın tepkisinden korktukları için "umut hakkı" kavramının arkasına sığınıyorlar. MHP temsilcisinin de ifade ettiği gibi, başlıkta olmasa bile içerikte bu hak mutlaka olacak. Yani bebek katilini mutlaka serbest bırakacaklar. Raporun 45. sayfasındaki "hasta ve yaşlı tutuklular için infaz ertelemesi" önerisi, doğrudan Öcalan'ın şartlı tahliyesi için yapılmış bir düzenlemedir."

"HİLEYLE VE ZAMANA YAYARAK ÖCALAN'I ÇIKARAMAZSINIZ"

"Raporun 38. sayfasında "müstakil ve geçici yasal düzenleme" denilerek PKK'ya ve Öcalan'a özel af çıkarılmak isteniyor. Ayrıca yerel yönetimlerde kayyum yerine belediye meclisinin seçim yapması önerilerek, terörle irtibatlı isimlerin yönetimde kalması hedefleniyor. Biz Zafer Partisi olarak uyarıyoruz: Milletimize rağmen bu süreci zorlayamazsınız. Hileyle Öcalan'ı çıkaramaz, Türkiye'yi teröre teslim edemezsiniz. Türk Kürt Arap değil; Ne mutlu Türküm diyene!"