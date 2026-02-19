AKP'den istifa ettiğini açıklayan Sefa Eyicil Gül, çarpıcı ifadelerde bulundu. İl Başkan Yardımcısı'nı yolsuzlukla suçlayan Gül, "Siz menfaatsiz, çıkarsız görev yapamaz mısınız? Partimizde bulunma amacınız ne? MHP’deyken partimize etmediği küfür kalmayan, kadın düşmanı, belediyeden aldığı petrol ihaleleriyle ceplerini dolduruyor" ifadelerini kullandı.

Sözcü'nün haberine göre; AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Eyicil Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla il teşkilatına yönelik yolsuzluk ve çeteleşme suçlamalarında bulunarak partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"PARTİDE ÇETE VAR"

Gül, “Partide çete var. Adaletsizliğe destek olmam” diyerek görevini bıraktığını belirtti. Açıklamasında AKP İl Başkan Yardımcısını yolsuzluk yapmakla suçlayan Gül, “Siz menfaatsiz, çıkarsız görev yapamaz mısınız? Partimizde bulunma amacınız ne?” diye sordu.

Gül, hedef aldığı il yöneticisi için “MHP’deyken partimize etmediği küfür kalmayan, kadın düşmanı, belediyeden aldığı petrol ihaleleriyle ceplerini dolduruyor” ifadelerini kullandı.