İktidarın ekonomideki politikaları vatandaşın, işçinin, emeklinin her geçen gün alım gücünün düşmesine neden oluyor. Siyasetin ana gündemi olan ekonomi için de parti liderleri açıklama yapıyor.

'BİRİLERİ CADDE ALIYOR VATANDAŞ SOĞAN ALAMIYOR'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, vatandaşın durumuna dikkat çekerek "Birileri adeta lüks parfümde yıkanırken, Londra’da evler, caddeler satın alırken; 44 milyon vatandaşımız pazardan 2 kg domates, 2 kg soğan almakta zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ, BMW Grubu yöneticisi Ritu Chandy'in "Türkiye’de ciddi bir varlık ve servet artışı var. Yüksek gelir grubunun servetinin 2030’a kadar artacağına dair veriler mevcut. Enflasyona rağmen markaya, lükse ve deneyime bağlılık çok güçlü" açıklamasına dikkat çekerek "Vatandaşın bundan neden haberi yok?" dedi.