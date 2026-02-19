Bir dönem Süper Lig'e yaptığı transferlerle damga vuran Adana Demirspor'un 3. Lig'e düşürülme ihtimali gündemde.
Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin dev kulübü 3. Lig'e demir atabilir
Mali kriz ve borç yükü nedeniyle bir dönem Süper Lig’e damga vuran dev ekiplerden biri, 3. Lig’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya; acil ödemeler için birlik çağrısı yapıldı.”Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son yıllarda mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor, bu sezon matematiksel olarak 2. Lig’e düşen ilk takım oldu. Murat Sancak’tan taraftar grubuna devredilen kulübün yeni başkanı Ertan Zeybek, tesislerde düzenlediği basın toplantısında devir süreci, mali tablo ve acil ödeme dosyalarıyla ilgili bilgi verdi.
Kulüp için başlatılan “Yaşasın ADS” kampanyasında 4 milyon lira bağış toplandığını aktaran Zeybek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kulübün devir sürecine değinen Zeybek, "Murat Sancak'tan kulübe ilişkin tüm yetki ve sorumluluklar eksiksiz şekilde devralınmış, Adana Demirspor resmen taraftarın yönetimine geçmiştir.
Yapılan son incelemeler sonucunda FIFA dosyalarından kaynaklı toplam yükümlülük ise 25 milyon 603 bin Euro olmuştur. Kulüp yönetiminde açıklık ve hesap verebilirlik esas alınmıştır" dedi.
500 Bin Euro'luk Yükümlülük
Çeşitli borçların ödenmesinin önemine vurgu yapan Zeybek, "Yaklaşık 500 bin Euro tutarındaki acil yükümlülüğün karşılanması hayati önem taşımaktadır. 2 hafta içinde bu dosya kapanmazsa; ne yazık ki 3'üncü Lig'e düşürüleceğimizi belirtmek isteriz. Bugün birlik olma günüdür.
Adana Demirspor'un ayakta kalması, Adana'nın ortak değerinin ayakta kalması demektir. Şimdi Adana Demirspor için tek yürek olma zamanıdır" diye konuştu.