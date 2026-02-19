Bir dönemin efsanesiydi: Türkiye'nin dev kulübü 3. Lig'e demir atabilir

Son yıllarda mali sorunlar, transfer yasakları ve puan silme cezalarıyla sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor, bu sezon matematiksel olarak 2. Lig’e düşen ilk takım oldu. Murat Sancak’tan taraftar grubuna devredilen kulübün yeni başkanı Ertan Zeybek, tesislerde düzenlediği basın toplantısında devir süreci, mali tablo ve acil ödeme dosyalarıyla ilgili bilgi verdi.