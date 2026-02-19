Kızılcık Şerbeti ile geniş kitlelere ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez bir reklam projesiyle gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu, yeni dizi hazırlıkları öncesinde bir diş macunu markasıyla iş birliği yaptı.
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL
Kızılcık Şerbeti’ndeki Doğa karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu bir diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden 15 milyon TL kazandığı iddia edildi. Türkoğlu’nun kazancı adeta dudak uçuklattı.Derleyen: Hande Karacan
8 SAATTE 15 MİLYON MU KAZANDI?
Posta gazetesinin haberine göre; yaklaşık 8 saat süren reklam çekimleri karşılığında Türkoğlu’nun 15 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Kısa sürede tamamlanan projeden elde edildiği iddia edilen bu ücret, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.
Reklam filmiyle ilgili açıklama yapan Türkoğlu ise projeye bakış açısını şu sözlerle dile getirdi: “Herkesin özgürce gülümsemesine ilham olmak istedim.”
ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE
Sıla Türkoğlu, kariyer yükselişinin yanında özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.
İlişkilerini gözler önünde sürdüren ikili romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Çift evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl aldığı evlenme teklifinin ardından çiftin nikah tarihi de belli olduğu ortaya çıktı.
“BEACH DÜĞÜNÜ”
Bodrum’da nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, yaz aylarında “beach düğünü” konseptiyle sade ama şık bir organizasyon düşündüğü öğrenildi.