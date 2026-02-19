Yeniçağ Gazetesi
19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL

Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL

Kızılcık Şerbeti’ndeki Doğa karakteriyle hafızalara kazınan Sıla Türkoğlu, yeni yüzü olduğu bir diş macunu markasının yaklaşık 8 saat süren reklam çekiminden 15 milyon TL kazandığı iddia edildi. Türkoğlu’nun kazancı adeta dudak uçuklattı.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 1

Kızılcık Şerbeti ile geniş kitlelere ulaşan Sıla Türkoğlu, bu kez bir reklam projesiyle gündeme bomba gibi düştü. Başarılı oyuncu, yeni dizi hazırlıkları öncesinde bir diş macunu markasıyla iş birliği yaptı.

1 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 2

8 SAATTE 15 MİLYON MU KAZANDI?

Posta gazetesinin haberine göre; yaklaşık 8 saat süren reklam çekimleri karşılığında Türkoğlu’nun 15 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Kısa sürede tamamlanan projeden elde edildiği iddia edilen bu ücret, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

2 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 3

Reklam filmiyle ilgili açıklama yapan Türkoğlu ise projeye bakış açısını şu sözlerle dile getirdi: “Herkesin özgürce gülümsemesine ilham olmak istedim.”

3 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 4

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Sıla Türkoğlu, kariyer yükselişinin yanında özel hayatıyla gündemde. Ünlü oyuncu, iş insanı Ata Ayyıldız ile bir süredir dolu dizgin aşk yaşıyor.

4 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 5

İlişkilerini gözler önünde sürdüren ikili romantik anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

5 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 6

Çift evlilik yolunda ilk adımı atmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl aldığı evlenme teklifinin ardından çiftin nikah tarihi de belli olduğu ortaya çıktı.

6 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 7

“BEACH DÜĞÜNÜ”

Bodrum’da nikah masasına oturmayı planlayan çiftin, yaz aylarında “beach düğünü” konseptiyle sade ama şık bir organizasyon düşündüğü öğrenildi.

7 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 8
8 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 9
9 10
Sıla Türkoğlu reklam anlaşmasından servet kazandı: 8 saatte 15 milyon TL - Resim: 10
10 10
