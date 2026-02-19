Ocak ayında emeklilerin en düşük maaşı 20 bin TL tutarına sabitlenmişti. Ancak 20 bin TL’lik zam, 30 bin TL açlık sınırı karşısında ayakta kalamıyor. Maaşlardan umduğunu bulamayan emekli, gözünü bankalardaki promosyonlara çevirdi.
Neymiş bu 90 bin TL emekli promosyonu: Gerçeği ile Yeniçağ'da
Haberlerde ilk gördüğümde ‘gerçekten de emekliye 90 bin TL promosyon veriliyor mu?’ diye bir siteye tıkladım. Ancak gördüğüm manzarada aslında gerçeğin 90 bin TL değil, bir yalan olduğunu gördüm. Peki bu 90 bin TL promosyon haberi ne? Gerçeği ile Yeniçağ’daSüleyman Çay
Ancak emekli promosyonuna dair son günlerde yer alan “Emekliye 90 bin TL promosyon müjdesi” haberi ise dikkat çekiyor. İktidara yakın ve muhalif gazetelerde yer verilen haberdeki 90 bin TL tutarı çok ciddi bir rakam.
Ben de bu tutarı ilk gördüğümde içeriğini öğrenmek için tıkladım. Ancak öyle başlıktaki gibi emeklinin eline hemen 90 bin TL geçmeyeceğini araştırmalar ile öğrendim. Bir de haberin reklam haber olduğu direkt anlaşılıyor.
Ziraat Bankası'nın reklam haberinde 90 bin TL promosyon müjdesinin gerçeği ise bambaşka çıktı. Yeniçağ olarak gerçeğini ortaya çıkardık.
Kendi sitelerinde yer alan bilgilere göre 20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alan vatandaşlara 12 bin TL promosyon veriliyor. Kısacası direkt verdikleri promosyon 12 bin TL.
Peki, 90 bin TL nasıl oluyor? İlk kez emekli olmak ve maaşını taşımak şartıyla; geri ödemeli 40 bin TL, 12 ay faizsiz kredi verilecek.
Otomatik fatura ödeme talebiyle 6 bin TL iade; ücretsiz HGS ve para transferi, yüzde 25 indirimli kiralık kasa...
Market harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL, toplam 1.500 TL; sağlık harcamalarınız için her 1.500 TL harcamaya 150 TL, toplam 1.500 TL; seçili sektörler için her 3.000 TL harcamaya 300 TL, toplam 3.000 TL olmak üzere aylık azami 6 bin TL Bankkart Lira.
Yılda iki kez 25 bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans.
Kısacası 25 bin TL nakit avans ve ek olarak 40 bin TL faizsiz krediyi emekli aldıktan sonra geri ödeyecek. 12 bin liralık destek, ücretsiz kampanyalar ve ödüllerle emekli toplamda 24 bin TL almış olacak.