19 Şubat 2026 Perşembe
İstanbul
Hakan olmadan olmuyor: Bodo Glimt'ten Inter'e karşı tarihi galibiyet

Hakan olmadan olmuyor: Bodo Glimt'ten Inter'e karşı tarihi galibiyet

Bodo Glimt, Şampiyonlar Ligi maçında Inter'i 3-1 yenerek, rövanş öncesi büyük avantaj sağladı; tur atlayan takım Manchester City veya Sporting ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo Glimt evinde karşılaştığı Inter'i 3-1 yenmeyi başardı.

Norveç temsilcisi, aldığı galibiyetle önemli bir avantaj elde etti. Öte yandan Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle maçta yer alamadı.

Bodo'nun gollerini Fet (20. dk), Hauge (61. dk) ve Hogh (64. dk) kaydetti. Inter'in tek golü ise Esposito'dan (30. dk) geldi.

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk 6 maçında 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Bodo, lig aşamasının son 2 maçında Manchester City ve Atletico Madrid gibi dünya devlerini yenerek ilk 24’te yer almaya hak kazanmıştı.

Karşılaşmanın rövanşı ise 24 Şubat Salı günü İtalya'da oynanacak.

Tur atlayan takım Manchester City veya Sporting ile eşleşecek.

Kaynak: Spor Servisi
