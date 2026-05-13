Siyasetin baş döndüren trafiğinde seçimlere yönelik tartışmalar değişmez başlık olarak yerini korurken Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan ikinci tur çıkışı geldi.

Gazeteciler Fatma Gül, Cem Özkeskin ve Fatih Ergin'e açıklamalarda bulunan Özdağ, "İkinci turda kilit parti oldunuz kimi desteklersiniz?" sorusuna gündeme yön verecek bir yanıt verdi.

Özdağ ikinci tur sorusuna yönelik, "Mesela Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş karşılıklı kaldılar. Mansur Yavaş'ı destekleriz. Erdoğan ve Mansur Yavaş kaldı, Mansur Yavaş'ı destekleriz. Erdoğan ve Ümit Özdağ kaldı, Ümit Özdağ'ı destekleriz" dedi.

Özdağ, ikinci tura Erdoğan ve İmamoğlu'nun kalması durumunda nasıl bir tercihte bulunacakları sorusuna ise, cezaevinde bulunmasından dolayı İmamoğlu'nun bugün itibariyle aday olamayacağına işaret etti.

"MHP'DE SÜRECE ÇOK CİDDİ MUHALEFET VAR"

Terörsüz Türkiye sürecine dair de açıklamalarda bulunan Özdağ, MHP tabanındaki açılım rahatsızlığına değindi. Özdağ, "Milliyetçi Hareket Partisi kadroları içerisinde de bu sürece çok ciddi muhalefet olduğunu duyuyoruz. Yani, arkadaşlarımızla konuştuklarında 'Sokağa çıkamıyoruz, kimsenin yüzüne bakamıyoruz ve bu kabul edilebilir değil' diyen hâlâ Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarında çalışan çok insan var. Normal zaten yani nasıl kabul edilsin?" dedi.

"BAHÇELİ KENDİNDEN SONRAKİ GENEL BAŞKANIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYOR"

Özdağ sözlerinin devamında ise, "Milliyetçi Hareket Partisi bir sarsıntıdan geçiyor ve bu sarsıntı bilinçli yapılandırılmış bir sarsıntı. Yeni bir imajla Devlet Bahçeli partisini seçimlere hazırlamak istiyor ve bu imajı verirken de 'Benden sonraki genel başkanı da ben belirlerim, benim dışımda kimse belirlemez' diyerek kendisinden sonraki genel başkan adayını da pamuklar içerisinde bir tarafa doğru taşıyor.Burada bir iki isimden bahsediliyor ama şimdi spekülasyon olur isimlerinden bahsetmeyelim.

Yani o kişinin önündeki engelleri de Devlet Bahçeli bizzat kendisi kaldırıyor" şeklinde konuştu.

TUNCER BAKIRHAN'A: BELANIMI İSTİYORSUN?

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili DEM Parti'nin tutumuna değinen Özdağ, "Tuncay Bakıran’ın Paris’te yaptığı bir konuşma var, onu gördünüz mü bilmiyorum. Diyor ki; 'Aslında bizim Türkiye’de sahip olduğumuz haklar, başka yerlerde federal devletlerde, özerk bölgelerde insanların sahip olduğu haklarla eşit.' Yani 'Çok hakkımız var' diyor. Ben de soruyorum: Belanı mı istiyorsun?"