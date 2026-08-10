Terör örgütü PKK'lılara özgürlük getirecek olan şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın geri adım atmadığı "çerçeve yasa" Meclis'te görüşülüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mevcut süreci, Sevr Antlaşması'nın 106. yıl dönümünde atılan tehlikeli bir adım olarak nitelendirdi. Söz konusu yasa tasarısının yalnızca bir "af yasası" olmadığını belirten Özdağ, bu adımın devletin kuruluş esaslarını ortadan kaldırmayı ve "sözde demokratik cumhuriyete" geçişin ilk aşamasını oluşturduğunu söyledi ve "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerini yıkma girişimidir." dedi.

"SİLAH BIRAKMA İDDİASI YALAN"

Açıklamasında, PKK'nın kendini feshettiği, silah bırakmayı kabul ettiği ve bu silahların devlet denetiminde toplanacağına dair kamuoyuna sunulan bilgilerin bir "yalan" olduğunu vurgulayan Zafer Partisi lideri, sürecin şeffaflıktan uzak olduğunu ifade etti. Özdağ, PKK ve yandaşlarının bu süreci "Cumhuriyetin kuruluşu kadar önemli" gördüğünü ve kutladığını belirtti.

Zafer Partisi, konuyu meclis gündemine taşınmasıyla birlikte yakından takip edeceğini ve sürecin yaratacağı sonuçlara karşı uyarılarını sürdüreceğini vurguladı.

Ümit Özdağ'ın açıklamasının tamamı şöyle:

""Terörsüz Türkiye" adı altında başlayan PKK terör örgütü ve elebaşısı Abdullah Öcalan'la yapılan ikinci müzakere süreci sonunda gelinen noktada; Sevr Antlaşması'nın uğursuz yüz altıncı yıl dönümünde PKK'ya yönelik bir özel af yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmiştir.

Ve şimdi görüyoruz ki başta Abdullah Öcalan olmak üzere terör örgütü ve yandaşları sevinç naraları atmakta. Abdullah Öcalan bu süreci cumhuriyetimizin kuruluşu kadar önemli olarak nitelendirmektedir. Demek ki mesele sadece bir af yasası değil, bu PKK'ya yönelik özel af yasasıyla birlikte devletimizin kuruluş esaslarının ortadan kaldırılarak, Öcalan'ın ifadesiyle sözde bir demokratik cumhuriyete geçiş sürecinin ilk adımı atılmak istenmektedir.

Ve bu yasa tasarısı Meclis'e getirilirken Türk milletine de, dünyaya da PKK terör örgütünün kendisini feshettiği, silah bırakmayı kabul ettiği, bu silahların devlet güçlerinin denetiminde toplanacağı yalanı söylenmektedir."