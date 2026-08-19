Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi

Kaynaklar, konutlarda özellikle günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketimlerde birim elektrik fiyatlarının çok düşük belirlendiğine işaret ederek, "Devlet, konutlarda gerek elektrik gerekse de doğal gazı sübvanse ediyor, destekliyor. Her yıl bu amaçla bütçede ciddi tutarda bir ödenek ayrılıyor" dedi.