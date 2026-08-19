Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi

Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi

Emekliye maaş zammı sonrası bir kötü haberde elektrik faturalarından geldi. Kaynaklara göre; elektrik faturalarına devasa zam geliyor.

Kaynak: ANKA
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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 1

Temmuz ayında daha yüzde 17,76 oranında maaş zammı emekliler yapılmıştı. Enflasyon farkını emekliler alsa da maaşları açlık sınırına bile yaklaşamadı. Aynı şekilde ocakta zam alacak asgari ücretlide yüzde 17,76’lık bir yarıyıl kaybı ortaya çıktı.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 2

Milyonlarca kişi maaşlardan aldığı darbeye bir de elektrik zammı kulisi de eklendi. ANKA muhabiri Olcay Aydilek’in haberine göre; enerji yönetimi, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğuna işaret etti.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 3

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile eylül ayında yapılacak görüşmeler çerçevesinde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek. Elektriğe, en son nisan ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 4

Türkiye'de, elektrik tarifeleri genelde üç ayda bir, doğal gaz tarifeleri aylık olarak gözden geçiriliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektrik, BOTAŞ da doğal gazla ilgili tarifeleri belirliyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 5

Yeni elektrik tarifeleri Resmi Gazete’de yayımlanıyor. Doğal gaz tarifeleri de BOTAŞ’ın internet sitesi üzerinden kamuoyouna duyuruluyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 6

Ekonomi yönetimi, 2023 yılının ikinci yarısından bu yana kamunun sunduğu mal ve hizmetlere (yönetilen-yönlendirilen) yapılacak zamlarda etkili oluyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 7

İlgili bakanlıklar, bu kapsamda yer alan mal ve hizmetlere yapılacak zam öncesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile temasa geçiyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 8

Olası zamla ilgili farklı oranları içeren bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na sunuluyor, bakanlığın onayının ardından zam uygulamaya giriyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 9

Enerji yönetimi, elektriğe yüzde 40-50 aralığında zam ihtiyacının söz konusu olduğunu, maliyetlerin karşılanması ve bütçe üzerindeki sübvansiyon yükünün azaltılması için belli oranda bir zammın gerekli olduğuna işaret etti.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 10

Kaynaklar, konutlarda özellikle günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketimlerde birim elektrik fiyatlarının çok düşük belirlendiğine işaret ederek, "Devlet, konutlarda gerek elektrik gerekse de doğal gazı sübvanse ediyor, destekliyor. Her yıl bu amaçla bütçede ciddi tutarda bir ödenek ayrılıyor" dedi.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 11

Enerji yönetimi, elektrik ve doğal gazla ilgili verileri belli aralıklarla bir rapor halinde ekonomi yönetimine iletiyor. Bu raporda, enerji fiyatlarındaki son gelişmeler ve sübvansiyon miktarları da yer alıyor.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 12

Enerji yönetimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında eylül ayı içinde yapılacak görüşmelerde, elektriğe zam yapılıp yapılmayacağı karara bağlanacak. Bu kararda, yıl sonu enflasyon hedefi belirleyici olacak.

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Elektrik faturalarına devasa zam yolda: Tarih verildi - Resim: 13

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda, Banka’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24’te sabit tuttuğunu, tahminini ise yüzde 28’e yükselttiğini açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, zam yapılmasına vize vermesi durumunda, yıl sonu enflasyon hedefi de dikkate alınarak, zam oranı belirlenecek. Olası zam, ekim ayında uygulamaya girecek.

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