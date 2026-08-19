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Gazeteci Müyesser Yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara'daki Güvenpark'ta sabaha karşı polis müdahalesi olduğunu duyurdu.

Yıldız'ın paylaşımına göre, özlük haklarının iyileştirilmesi talebiyle 38 gündür Güvenpark'ta eylem yapan er şehit aileleri ve er gazilerine saat 04.45 sıralarında polis müdahalesi gerçekleştirildi.

"OTOBÜSLERE BİNDİRİLİP UYUM EVİNE GÖTÜRÜLDÜLER"

Paylaşımda, müdahalenin ardından gazilerin otobüslere bindirilerek uyum evine götürüldüğü ifade edildi. Yıldız, Güvenpark'ın bariyerlerle kapatıldığı da belirtti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Müyesser Yıldız'ın paylaşımla ilgili yetkili kurumlardan henüz resmi bir açıklama gelmedi.