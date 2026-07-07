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Asgari ücretin 28 bin 75 TL olduğu ülkemizde, dört kişilik bir aile için açlık sınırı 35.759 TL, yoksulluk sınırı ise 116.478 TL. En düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL olduğu ülkemizde emekliden, esnafa geçinemeyen vatandaşlar yetkililere 'çözüm odaklı' ekonomi politikaları için seslenmeye devam ediyor.

'ESNAF ZOR DURUMDA, SANAYİCİ İFLAS ETTİ'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, iktidara sert çıkarak emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını, esnafın zor durumda olduğunu, sanayicilerin iflas ettiğini ve çiftçilerin üretimden uzaklaştığını belirtti.

"NATO ZİRVESİNİN SAHTE IŞIKLARI ALTINDA..."

Dış politikada ise NATO Zirvesi sonrasında geri adımlar atıldığını söyleyerek, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Suriye politikalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özdağ'ın "Dış politikada NATO zirvesinin sahte ışıkları altında tam bir geri çekilme yaşıyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Terörle mücadele ve sığınmacı politikalarına da değinen Özdağ, PKK ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili süreçlere yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarına ilişkin uygulamaları hakkında da hükümeti eleştirdi.

Açıklamasının sonunda vatandaşlara seslenen Özdağ, tepkilerin demokratik yollarla sandıkta gösterilmesi çağrısında bulundu ve seçimlere kadar sabırlı olunması gerektiğini ifade etti.

Ümit Özdağ'ın beğeni ve yorum yağan paylaşımı şöyle:

"Ülkemiz ekonomik buhranın pençesinde inliyor; Emekliler açlıkla mücadele ediyor; Esnaf yıkılıyor; Sanayici iflas ediyor; Çiftçi üretimden vazgeçiyor. Dış politikada NATO zirvesinin sahte ışıkları altında tam bir geri çekilme yaşıyoruz. Kıbrıs’ta yeni bir Annan planının hazırlığı yapılıyor; Doğu Akdeniz’de geri çekilme yaşanıyor; 1 milyar dolar ödenerek alınan sondaj gemileri 4 yıldır limanlarda yatıyor.

Suriye’yi fethettik diyorlardı: Yeni Suriye yönetimi Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Rum kesimi ile anlaşıyor; Bütün bunlar yaşanırken PKK’ya ve Öcalan’a af geliyor; PKK kendisini tasfiye etmedi silah bırakmadı yine de PKK önünde adeta diz çökülüyor! Ve nihayet milyonlarca Suriyeli sığınmacının ülkelerine dönmeyeceğini Şam büyükelçimiz ilan etti!

Gayri Milli Eğitimsizlik bakanı İstiklal Harbi ve Kurtuluş Savaşı kavramlarını ders kitaplarında yasakladı! Eşsiz vatanımızın güzel insanları, Büyük Türk Milleti, Vatanına ve halkına yapılan bu saldırılara dur demek için seçimlere kadar sabret, öfkeni içinde büyüt ve sandığa taşı!"