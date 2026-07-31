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Kaynak: AA

Göçmenler, Fas’ta bulunan Castillejos kasabasından İspanya’nın Ceuta kentine yüzerek akın etti. Faslı ve Cezayirli oldukları belirtilen, yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene Fas'a ve İspanya'ya ait devriye botlarıyla müdahalede bulunuldu. İspanya deniz güvenliği ve kurtarma servisi, denizden 300'den fazla kişiyi kurtardı. En az 18 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. İspanyol Kızılhaçı işbirliğiyle ise, 117 kişinin sudan kurtarıldığı ifade edildi.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, İspanyol güvenlik güçleri, yaklaşık 200 kişiye devriye botlarıyla eşlik ederken Faslı yetkililer, İspanya kıyılarına ulaşamayan göçmenlere yardım için deniz birlikleri görevlendirdi.

Diğer taraftan, Associated Press'in (AP) haberinde, çoğu Faslı olduğu belirtilen binlerce düzensiz göçmenin, Fas ile Ceuta arasındaki 3 kilometrelik Tarajal sınırına akın ettiği kaydedilirken Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas, sınıra daha fazla polis ve askerin konuşlandırılması talebiyle merkezi hükümete, ulusal acil durum ilan etmesi çağrısında bulundu.

BİR GÖÇMEN BİSİKLETİNİ DE GETİRDİ!

İspanya kıyılarına yüzerek geçen göçmenlerden birinin, bisikletini de yanında getirdiği görüldü. Denizden kıyıya çıkan göçmenin, bisikletini de yanında getirdiği anlar saniye saniye kaydedilirken görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi.

ŞEHİRDE EVLERİ YAĞMALADILAR!

Göçmenler, kıyılardan sokaklara yayılarak evlerin kapı ve pencerelerini zorlamaya başladı. Çoğu sadece kıyafetleriyle İspanya topraklarına ulaşan göçmenler, evlere girerek yağmaya başladı.

Görüntülerde, bazı Cueta sakinlerinin göçmenlerin saldırısına uğradığı görüldü. Evlerin pencereleri de zorlandı. Yaşananlara ise tepkiler gecikmedi, İspanya'da sağcı grupların oluşturduğu topluluklar 'göçmenlere karşı savunma' için sokaklara çıkma çağrısı yaptı. Şimdiden Cueta'nın bazı mahallelerinde görülen sağcı gruplar ellerinde bayraklarla 'yağmacı' olarak nitelendirdikleri göçmenlere karşı yürüdü.

SANCHEZ’DEN “MÜDAHALE” AÇIKLAMASI!

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İspanya hükümeti, Ceuta'daki duruma acil yanıt vermeye tamamen kararlıdır." sözlerini sarf ederek Faslı ve uluslararası yetkililerle koordinasyon halinde çalıştıklarını ve "normal düzeni en kısa sürede yeniden sağlamak" için gerekli tedbirleri hazırladıklarını ifade etti. Sanchez, Ceuta özerk kenti Başkanı Juan Jesus Vivas ile hükümetin attığı adımları görüştüğünü ifade etti.

BÖLGEYE ASKER KONUŞLANDIRILACAK!

İspanya devlet televizyonu TVE'nin haberine göre, hükümetten yapılan açıklamada, Ceuta'ya düzensiz göçmen geçişlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar verildiği açıklandı.

Yapılan açıklamada, sınır güvenliğinde görev yapan 60 kişilik sivil muhafıza ilave olarak 20 personelin bölgeye sevk edildiği, gelecek saatlerde de toplam 40 personelden oluşan iki müfrezenin daha konuşlandırılmasının planlandığı aktarıldı.