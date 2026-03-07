Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiliz gazeteci Piers Morgan’ın sunduğu programda İran’daki saldırıya ilişkin yapılan değerlendirmelere sert tepki gösterdi.

Programda eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü ve lobici Matthew Aaron Schlapp’ın saldırıda hayatını kaybeden kadın ve çocuklara ilişkin yorumlarını eleştiren Özdağ, söz konusu ifadeleri “insanlık dışı” olarak nitelendirdi.

'ÜSTÜNLÜK ANLAYIŞINI YANSITIYOR'

Özdağ, bazı Batılı çevrelerin Hristiyan veya Yahudi olmayan toplumları aşağı gördüğünü savunarak bu yaklaşımın farklı ülkelerdeki askeri müdahaleleri meşrulaştırmaya çalıştığını öne sürdü.

Ümit Özdağ

Paylaşımında tarihsel bir örneğe de değinen Özdağ, benzer anlayışın geçmişte Türk milletini de hedef aldığını ifade etti. Bu sürecin Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde verilen mücadeleyle sona erdirildiğini belirtti.

Özdağ, Batı’nın bölgedeki politikalarına işaret ederek Suriye ve İran’da uygulanan yöntemlerin ilerleyen dönemde Türkiye üzerinde de denenebileceğini iddia etti.

Zafer Partisi lideri, Türkiye’nin bu tür girişimlere karşı yine Atatürk’ün ortaya koyduğu milli mücadele anlayışıyla karşılık vermesi gerektiğini savundu.

Özdağ'ın paylaşımının tamamı şöyle:

Bana şerefsizliğin resmini çizebilir misiniz? diye sorarsanız “en mükemmel” şerefsizlik örneklerinden birisinin Ingiliz gazeteci Piers Morgan'ın sunduğu programda yaşandığını söyleyebilirim.

ABD ve Israil'in 28 Şubat'ta Iran'ın Hürmüzgan eyaletindeki bir ilkokula düzenlediği ve 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği saldırı konuşuluyor.

Program katılımcılarından Eski Beyaz Saray Siyaset Direktörü ve lobici Matthew Aaron Schlapp, saldırının ölen kadın ve çocuklara zarar verdigini söylemenin ikiyüzlülük olacağını ifade etti.

Schlapp, Iran toplumunu "barbar" olduğunu ve ölen kız çocuklarının hayatta kalsalardı "burka içinde yaşayacaklarını" ve "kariyer seçme özgürlüklerinin olmayacağını" ileri sürüyor.

Özetle, bu zihniyet hıristiyan-Yahudi olmayan toplumları aşağı ırk olarak görüyor. Öldürmeyi, yok etmeyi hak olarak görüyor.

Bu zihniyet 1918’de Türk Milletini de tarihten silmeyi hedeflemiş ve Türk Milleti Atatürk’ün önderliğinde Türkleri Asya’nın kızılderilileri olarak gören emperyalizmi denize dökmüştü.

Ve önümüzdeki süreçte Irak, Suriye ve İran’da yaptıklarını Türkiye’de de deneyecekler. Çözüm yine Atatürk’ün çözümü olacak.