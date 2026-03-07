Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti...
Süper Lig’de derbi heyecanında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise oyuncularını motive etmek için tek bir cümleyle mesaj verdi. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek.
Beşiktaş derbisine tam konsantrasyonla hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca oyuncularını bu önemli mücadeleye odakladı.
Galatasaraylı futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının öncesi ve sonrasında oynanan lig karşılaşmalarında zaman zaman motivasyon problemi yaşamış, bu durum bazı sonuçlara da yansımıştı.
Bu nedenle Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde özel önlemler aldı. Derbi hazırlıkları hafta boyunca büyük bir dikkatle gerçekleştirildi.
"Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız"
Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası yaşadığı konsantrasyon düşüşüne değinen Buruk, takıma
“Beşiktaş derbisini bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız. Bizim için bu karşılaşma bir Şampiyonlar Ligi maçı değerinde.” ifadelerini kullandı.
Teknik direktörün bu sözlerinin ardından takımın yıldız oyuncuları da kendi aralarında toplantılar yaptı. Takımın önemli isimlerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen, yaptıkları görüşmelerde Beşiktaş maçının önemini bir kez daha vurguladı.
Galatasaray cephesi, derbide puan kaybı yaşamak istemiyor. Amaç, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı, maç fazlasıyla 7 puana çıkarmak.
Sarı-kırmızılı ekip kritik derbiye tam kadro çıkacak. Beşiktaş maçı öncesinde takımda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.