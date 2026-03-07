Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul 10°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Spor Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti...

Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti...

Süper Lig’de derbi heyecanında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise oyuncularını motive etmek için tek bir cümleyle mesaj verdi. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de derbi maçında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı ağırlıyor.

1 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 2

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı Ozan Ergün yönetecek.

2 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 3

Beşiktaş derbisine tam konsantrasyonla hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, hafta boyunca oyuncularını bu önemli mücadeleye odakladı.

3 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 4

Galatasaraylı futbolcular, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının öncesi ve sonrasında oynanan lig karşılaşmalarında zaman zaman motivasyon problemi yaşamış, bu durum bazı sonuçlara da yansımıştı.

4 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 5

Bu nedenle Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesinde özel önlemler aldı. Derbi hazırlıkları hafta boyunca büyük bir dikkatle gerçekleştirildi.

5 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 6

"Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız"

Sarı-kırmızılıların, Şampiyonlar Ligi maçları öncesi ve sonrası yaşadığı konsantrasyon düşüşüne değinen Buruk, takıma
“Beşiktaş derbisini bir Şampiyonlar Ligi maçı gibi oynayacağız. Bizim için bu karşılaşma bir Şampiyonlar Ligi maçı değerinde.” ifadelerini kullandı.

6 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 7

Teknik direktörün bu sözlerinin ardından takımın yıldız oyuncuları da kendi aralarında toplantılar yaptı. Takımın önemli isimlerinden Mauro Icardi ve Victor Osimhen, yaptıkları görüşmelerde Beşiktaş maçının önemini bir kez daha vurguladı.

7 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 8

Galatasaray cephesi, derbide puan kaybı yaşamak istemiyor. Amaç, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile olan 4 puanlık farkı, maç fazlasıyla 7 puana çıkarmak.

8 9
Okan Buruk, Beşiktaş'a önlemini aldı: Futbolculara tek cümle yetti... - Resim: 9

Sarı-kırmızılı ekip kritik derbiye tam kadro çıkacak. Beşiktaş maçı öncesinde takımda sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro