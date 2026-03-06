Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Orta Doğu’daki gelişmeler ve İran’a yönelik saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdağ, Irak’ın bölünmesinin ardından sıranın Suriye’ye geleceğini yıllardır dile getirdiklerini belirterek, Suriye iç savaşı devam ederken de bunun bir proje olduğunu savunduklarını söyledi.

Bu görüşleri dile getirdikleri için çeşitli suçlamalara maruz kaldıklarını ifade eden Özdağ, "Bunu söylediğimiz için bize 'ırkçı' dediler, 'Arap düşmanı' dediler, bana 'MOSSAD ajanı' diye hakaret ettiler" dedi.

'SIRANIN İRAN’A GELDİĞİNİ SÖYLEDİM'

Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir sürecin başladığını savunan Özdağ, "Suriye'deki savaş devam ederken ben yüzlerce kez 'Suriye'den sonra sıra İran'a, sonra Türkiye'ye gelecek.' dedim" diye konuştu.

Bu değerlendirmeleri daha önce Meclis’te, televizyon programlarında ve konferanslarda dile getirdiğini belirten Özdağ, "İşte şimdi sıra geldi İran'a" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE GİDERSE SIRA TÜRKİYE'YE GELECEK'

İran’daki gelişmelere de değinen Özdağ, bölgede yeni bir senaryonun devreye sokulduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullandı: "Bu, İran'da bir iç savaş çıkartarak Suriye'de olanları ikinci kez tekrar etme senaryosudur."

Özdağ, sözlerinin devamında Türkiye’ye yönelik olası tehditlere de dikkat çekerek, "Sıra Türkiye'ye gelecek mi? Evet gelecek... Evet böyle giderse gelecek" dedi.

Ayrıca İsrail’den Türkiye’ye yönelik bazı tehdit açıklamalarının yükseldiğini öne süren Özdağ, Türkiye’deki siyasi gelişmelere de değinerek "Burada da açılımla Türk milletini hukuksal olarak Türk ve Kürt diye ikiye bölecekler" ifadelerini kullandı.