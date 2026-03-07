Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
Anasayfa Gözden Kaçmasın Almanya kapıları açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 60 bin Euro

Almanya kapıları açtı: Türkiye’den işçi alacak, maaş 60 bin Euro

Almanya, nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yurtdışından çalışan alımını sürdürüyor.

Baran Şükrü Çelik
Almanya, nitelikli iş gücü açığını kapatmak için yurtdışından çalışan alımına hız verdi. 2026 yılı için planlanan program kapsamında farklı sektörlerde binlerce kişiye istihdam imkânı sunulması hedefleniyor.

Ülkede özellikle sağlık, mühendislik ve teknoloji alanlarında ciddi personel açığı bulunuyor. Almanya, bu alanlardaki eksikliği gidermek için Nitelikli Göçmenlik Yasası kapsamında yabancı iş gücüne kapı açıyor.

Yetkililer, iş başvurusu onaylanan kişilerin Almanya’da çalışma ve oturma izni alabileceğini belirtiyor. Böylece nitelikli çalışanların ülke ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Almanya’nın en büyük iş gücü açığı yaşadığı alanlardan biri sağlık sektörü. Özellikle hemşire ve sağlık personeline duyulan ihtiyaç dikkat çekiyor.

Yetkililer, sağlık alanında yaklaşık 50 bin kişilik istihdam açığı bulunduğunu belirtiyor. Uzman hemşirelerin yıllık maaşlarının ise ortalama 45 bin ile 60 bin Euro arasında değişebildiği ifade ediliyor.

Sağlık sektörünün yanı sıra teknoloji ve mühendislik alanlarında da çok sayıda nitelikli çalışan aranıyor. Yazılım geliştiriciler ve mühendisler için de geniş iş fırsatları sunuluyor.

En çok ihtiyaç duyulan meslekler arasında uzman hemşire, fizyoterapist, yazılım geliştirici ve makine mühendisi gibi alanlar öne çıkıyor. Bu meslek gruplarında çalışanların farklı sektörlerde istihdam edilmesi planlanıyor.

Almanya’da çalışmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Çalışma vizesi için en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi aranıyor.

Başvuru sürecinde adaylardan pasaport, biyometrik fotoğraf, iş sözleşmesi, diploma ve denklik belgesi, sağlık sigortası ile sabıka kaydı gibi belgeler talep ediliyor.

Belgelerin hazırlanmasının ardından başvurular Alman Konsolosluğu üzerinden yapılıyor. Dil ve iş mülakatlarının tamamlanmasının ardından uygun bulunan adaylara çalışma izni verilebiliyor.

