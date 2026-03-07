Fenerbahçe’de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve ardından Juventus’a dönen Filip Kostic’in, İtalyan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor.
Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu
Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, şu anda görev yaptığı Benfica’da Türkiye pazarından kopmuyor. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Sezon sonunda Juve ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp sol bek için henüz kontrat yenileme görüşmelerinin başlamadığı öne sürüldü.
Tuttomercatoweb’in haberine göre tecrübeli oyuncu, Serie A’daki 4 sezonun ardından haziran ayında takımdan ayrılabilir.
Haberde ayrıca Kostic için Fenerbahçe’nin yanı sıra, eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’nın da ilgilendiği ifade edildi.
Mourinho'nun çalıştırdığı takım, Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Rafa Silva’yı da kadrosuna katmıştı.
33 yaşındaki sol bek, Mourinho’nun Fenerbahçe’de görev yaptığı 2024-2025 sezonunda 35 maçta 2 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.
Bu sezon ise Juventus formasıyla 20 maçta 508 dakika sahada kalan Kostic, 3 gol ve 1 asist kaydetti.
Kostic’in geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sırp futbolcu, Juventus’ta aldığı sürelerden memnun değil ve Türkiye’ye dönme ihtimali yüksek görünüyor.
Sırp futbolcu, Fenerbahçe'de istatistiklerin dışında gösterdiği istikrarlı performansla da taraftarın sevgilisi haline gelmişti.