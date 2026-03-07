Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu

Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, şu anda görev yaptığı Benfica’da Türkiye pazarından kopmuyor. İşte detaylar...

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 1

Fenerbahçe’de geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve ardından Juventus’a dönen Filip Kostic’in, İtalyan kulübündeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 2

Sezon sonunda Juve ile sözleşmesi sona erecek olan Sırp sol bek için henüz kontrat yenileme görüşmelerinin başlamadığı öne sürüldü.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 3

Tuttomercatoweb’in haberine göre tecrübeli oyuncu, Serie A’daki 4 sezonun ardından haziran ayında takımdan ayrılabilir.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 4

Haberde ayrıca Kostic için Fenerbahçe’nin yanı sıra, eski teknik direktörü Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’nın da ilgilendiği ifade edildi.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 5

Mourinho'nun çalıştırdığı takım, Türkiye’de Beşiktaş forması giyen Rafa Silva’yı da kadrosuna katmıştı.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 6

33 yaşındaki sol bek, Mourinho’nun Fenerbahçe’de görev yaptığı 2024-2025 sezonunda 35 maçta 2 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 7

Bu sezon ise Juventus formasıyla 20 maçta 508 dakika sahada kalan Kostic, 3 gol ve 1 asist kaydetti.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 8

Kostic’in geleceğine ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Sırp futbolcu, Juventus’ta aldığı sürelerden memnun değil ve Türkiye’ye dönme ihtimali yüksek görünüyor.

Mourinho Türkiye'den kopamıyor... Fenerbahçe'ye bela oldu - Resim: 9

Sırp futbolcu, Fenerbahçe'de istatistiklerin dışında gösterdiği istikrarlı performansla da taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

