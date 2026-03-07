Ülke genelinde etkili olan kar yağışları ve soğuk hava dalgası sürerken, özellikle bu üç büyük kentteki baraj doluluk oranları dikkatleri üzerine çekti.
Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (7 mart 2026)
Mart ayı başlangıcıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarındaki doluluk oranları yeniden kamuoyunun ilgi odağı haline geldi. Geçen aylara göre belirgin bir yükseliş gözlenen seviyeler, İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından açıklanan güncel verilerle paylaşıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 7 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,35 olduğunu duyurdu. Açıklamada, aktif kullanılabilir su miktarının ise yüzde 18,90 seviyesinde olduğu belirtildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %47,56
Çamlıdere: %23,23
Çubuk 2: %42,12
Eğrekkaya: %48,05
Kargalı: %100
Kavşakkaya: %35,09
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %33,30
Peçenek: %21,74
Türkşerefli: %5,20
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 7 Mart 2026 verilerine göre, kentteki barajların doluluk oranı yüzde 66,27 olarak kaydedildi. İzmir’in barajlarındaki güncel su miktarı kamuoyuyla paylaşıldı.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %39,43
Balçova Barajı: %92,47
Ürkmez Barajı: %100
Gördes Barajı: %28,08
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %71,39
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kentin barajları bugün yüzde 45,62 doluluk oranına ulaştı. İstanbul’a su sağlayan barajların güncel doluluk oranları da kamuoyuna paylaşıldı.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki güncel doluluk oranları şöyle sıralandı:
Ömerli: %63,78
Darlık: %62,55
Elmalı: %89,46
Terkos: %29,13
Alibeyköy: %36,74
Büyükçekmece: %35,22
Sazlıdere: %29,38
Istrancalar: %43,12
Kazandere: %57,48
Pabuçdere: %31,18