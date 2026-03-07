Ankara, İzmir, İstanbul baraj doluluk oranları (7 mart 2026)

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, 7 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada başkentteki barajların toplam doluluk oranının yüzde 27,35 olduğunu duyurdu. Açıklamada, aktif kullanılabilir su miktarının ise yüzde 18,90 seviyesinde olduğu belirtildi.