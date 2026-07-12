Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci şehit yakınları ve vatandaşlardan gelen tepkilere rağmen devam ediyor.

DEM milletvekili Sırrı Sakık'ın "Bu dağlar çok ölüm gördü. Kürt çocukları öldü, Türk çocukları öldü. Hala bu dağlarda ırkçılığı çağrıştıran sloganlar var" ifadelrini kullandığı bir videosunu paylaşan Ümit Özdağ “Terörsüz Türkiye” süreci üzerinden iktidara ve PKK’ya yönelik eleştirilerde bulundu.

Özdağ, sürecin Türkiye’nin güvenliği ve milli birlik açısından risk taşıdığını söyleyek, Cumhur İttifakı’nın politikalarını eleştirdi. Özdağ "Cumhur ittifakının Terörsüz Türkiye diyerek teröre teslim olduğu süreçteki müzakere ortaklarından birisi Sırrı Sakık Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türk Milletinin vatanı olmadığını söylüyor." dedi.

"PKK 1976’DAN BUYANA TÜRKİYE CUMHURİYETİNE SALDIRIYOR"

PKK zihniyetinin derdinin hiç bir zaman hukuk, demokrasi ve insan hakları olmadığını söyleyen Özdağ "PKK “ayrı bir millet ve ayrı bir vatan” iddiası ile 1976’dan buyana Türkiye Cumhuriyetine saldırıyor." dedi.

"PKK İLK FIRSATTA TÜRK MİLLETİNİ YİNE ARKADAN HANÇERLEYECEK"

Devam eden Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili İktidara sert çıkan Ümit Özdağ "PKK ile yapılmakta olan bu teslimiyet anlaşması da PKK’yı tatmin etmeyecek. Bir dönem için pusuya yatacak olan PKK ilk fırsatta filli ve hukuki bölünme için Türk Milletini yine arkadan hançerleyecek. Zafer Partisi haykırıyor: Ekmeğimizi çaldırtmayacağız, vatanımızı böldürtmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.