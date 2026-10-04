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Kaynak: ANKA

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Adana İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Atatürk'ün Kızları Buluşuyor” programında konuştu. Özdağ, Türkiye'deki sığınmacı politikalarını eleştirirken güvenlik sorunlarına da dikkat çekti.

SIĞINMACI POLİTİKASINI ELEŞTİRDİ

Özdağ, Türkiye'deki sığınmacıların sayısına ilişkin açıklanan resmi rakamları eleştirerek Suriyelilerin geri dönüşü konusunda verilen sözlerin yerine getirilmediğini savundu.

Sığınmacıların Türkiye'ye maliyetinin 144 milyar dolar olduğunu ileri süren Özdağ, Suriyelilerin entegrasyonu ve vatandaşlık konularında da iktidara tepki gösterdi. Özdağ, bu konuda diğer siyasi partilerin yeterli tepkiyi göstermediğini öne sürdü.

"NEDEN BİR TÜRK KADINI METROYA BİNMEKTEN KORKSUN?"

Türkiye'de güvenlik sorunu olduğunu söyleyen Özdağ, özellikle kadınların gece saatlerinde yaşadığı güvenlik endişesine dikkat çekti.

Özdağ, “Neden İstanbul'da bir Türk kadını tek başına belirli bir saatte metroya, otobüse ya da metrobüse binmekten korksun? Neden genç bir üniversite öğrencisi metrodan çıktıktan sonra 400 metre ilerideki yurduna yürürken kalbi korkuyla atsın ve annesini, babasını aramak zorunda kalsın?” ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN VATANDAŞLARIN GÜVENDE HİSSETTİĞİ BİR TÜRKİYE"

Özdağ, partisinin güvenlik politikasına ilişkin ise vatandaşların kendilerini güvende hissettiği, çetelerle mücadele edilen ve gençlerin korkmadan sokağa çıkabildiği bir Türkiye hedeflediklerini söyledi.

Uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığına da değinen Özdağ, Türkiye'de 4 milyon uyuşturucu, 2 milyon sanal kumar bağımlısı bulunduğunu öne sürdü. “Tertemiz Türkiye” projesi kapsamında bağımlılıkla mücadele edeceklerini ve zorunlu tedavi uygulamasını hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin arttığını söyleyen Özdağ, bireysel silahlanma ve şiddetin normalleştirilmesine de tepki gösterdi. Ekonomik sorunlara da değinen Özdağ, özellikle dar gelirli vatandaşların yaşadığı geçim sıkıntısının giderek ağırlaştığını savundu.