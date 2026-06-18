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Türk siyasetinde son yılların en çok tartışılan başlıklarından biri olan "Erdoğan sonrası dönem" senaryoları, siyasi kulislerde yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktif siyasi liderliğinin ardından ortaya çıkabilecek tabloya ilişkin değerlendirmeler, hem iktidar hem de muhalefet cephesinde dikkatle takip ediliyor. Ankara kulislerinde, AK Parti içerisinde farklı isimlerin geleceğin liderlik yarışında öne çıktığı konuşuluyor.

Ancak siyasi uzmanlar, Erdoğan'ın uzun yıllar boyunca oluşturduğu siyasi otorite ve seçmen mobilizasyonu kapasitesinin tek bir isim tarafından kısa sürede devralınmasının kolay olmadığı görüşünde birleşiyor.

ÜMİT ÖZDAĞ: DÖRT GRUP VAR

Siyasette zaman zaman gündemin odağı haline gelen AK Parti'deki Erdoğan sonrasının liderlik mücadelesine dair Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da çarpıcı bir yorum geldi. AK Parti'de Erdoğan sonrasına hazırlanan dört grubun olduğunu ifade eden Özdağ, "Bazıları Bilal Erdoğan'ı, bazıları da Erdoğan'ın damadının Erdoğan'ın yerine geçmesini savunuyor. 'Türkiye oğul ve damadın arasına sıkışamaz' diyenler Hakan Fidan'ın AK Parti'nin başına gelmesi gerektiğini söylüyor. Dördüncü grup ise bunlardan hiçbirisi olmaz biraz bekleyelim havasında" dedi.

Özdağ'ın bahsettiği dördüncü grubun lider adayının kim olduğu ise merak uyandırdı.