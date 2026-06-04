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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

-AK Parti asgari ücret olarak 28 bin 75 TL veriyor. Emeklilere 20 bin veriyorsunuz. Alım güvü bugün 17 bin. Artık insanların nasıl besleneceklerini konuşuyor. Aç insanlar. Bu AK Parti iktidarının 24 yılda geldiği nokta.

-İktidar sadece yatırım alanında tasarruf yapmış. Sadece 149 milyar yatırım yapmış.

"ERDOĞAN'IN MUHALEFETİ BÖLMEK İÇİN HARCADIĞI PARA..."

-Faize ödenen para yatırıma ödenenin 7,5 katı. Gel de Erbakan'ı anma. Ne diyordu 'Sizi gidi faizciler sizi...'

-Erdoğan'ın muhalefeti bölmek için harcadığı para 75 milyar dolara yaklaştı. Bunun bedelini Türk halkı ödüyor. Ama. bir seçimi daha kazanabilmek.

-Hükümet çiftçiyi gözden çıkarmaya, Türk tarımını yok etmeye devam ediyor. AK Parti iktidarında 24 yıl boyunca 20 bin ton civarında kaldı. Şimdi nüfusumuz 75 milyon. Üretim aynı kaldı. 13 milyon sığınmacı ve kaçak geldi. Yani 100 milyon insanı doyuruyoruz.

"BU ÜLKE NASIL BUĞDAY İTHALATI YAPAR"

-Bu ülke nasıl buğday ithalatı yapar. AK Parti iktidarının tarım politikalarının ülkeyi getirdiği nokta budur. Burdan çıkış mümkün köylerde genç üretici tutabilmek gerek. Halk yoksulluk içinde perişan durumda. AK Parti sacede mutlak butlan değil, mutlak yoksulluktur. Toplum artık AK Parti'den umudunu kesmiştir.

"2013 YILINDAN SONRA VERİLEN BÜTÜN VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDECEĞİZ"

-Söz veriyoruz Anadolu Kalesi Projsi ile sınırlarımızı yeniden güven altına alacağız. 2013 yılından sonra verilen bütün vatandaşlıklar yasa dışıdır iptal edeceğiz.

-Dün cep telefonuma Adana'dan bir görüntü düştü. Uyşturucu bağımlısı bir genç elinde bıçakla babasını tehdit ederek para istiyor. Babası emekli polis. Mücadele etti ama sonra baba oğlunu 6 kurşunla vurarak öldürdü. Polisi aradı. Gelmiş olduğumuz nokta budur. Oğulların babaları bıçaklamaya çalıştığı, babaların oğullarını vurduğu bir Türkiye.

-İstanbul'da birkaç mankeni uyuşturucudan tutuklamakla başlamak değil, gerçek yok baronları, çeteleri ortadan kaldırmakla olur. Zorunlu tedavinin getirilmesiyle olur. Bağımlı sayısı 6 milyona yaklaşıyor. Baronlar, işkal ordularının Anadolu'da yer arayıcılarıdır. PKK barondur. Öcalan en büyük narkoteröristtir.

-Bahçeli, Öcalan'a yine statü istedi. Herhalde Bahçeli bundan sonra bu işareti yapacak.