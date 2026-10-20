Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe evinde Slavia Prag ile karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda ilk 11 dakikada Oğuz Aydın ve Mason Greenwood'un golleriyle 2-0'lık üstünlüğü yakalayan Sarı Lacivertliler, 15'inci dakika Slavia Prag'ın farkı bire indirmesine rağmen skor avantajını son dakikalara kadar korusa da 90'da yediği golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında yenilen gol sonrası tribünlerden İsmail Kartal'a yönelik istifa sesleri yükselirken Tandem Sports Youtube kanalında mücadeleyi yorumlayan eski Fenerbahçeli futbolcu Ümit Özat'tan çarpıcı bir iddia geldi.

'İSMAİL KARTAL FENERBAHÇE HOCASI OLAMAZ'

Slavia Prag karşılaşmasında yapılan oyuncu değişikliklerini değerlendiren Ümit Özat, İsmail Kartal'ın maç özelindeki tercihlerini büyük ölçüde doğru bulduğunu söyledi.

Ancak deneyimli teknik adamın Fenerbahçe'nin başına yeniden getirilmesini eleştiren Özat, şu ifadeleri kullandı:

"İsmail Kartal'ı en çok eleştiren birisi olarak konuşuyorum. Bu maç özelinde Oğuz Aydın değişikliği hariç hiçbir değişikliğine ben İsmail Kartal'ı yanlış yaptı demem. Maça öne hazırlanması, özellikle ilk yarıdaki performans… Ya bu oyunu İsmail Kartal'a yazmam yani.

İsmail Kartal'daki problem, bugünün problemi değil ki. İsmail Kartal'ın gelişi problem, konuşulması problem. İsmail Kartal Fenerbahçe hocası olamaz, olmamalı. Dünyanın hiçbir yerinde üç defa gelmiş bir adam şampiyon olmadığı halde dördüncü kez gelmez.”

'İYİ BİR ANTRENÖR AMA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL'

Fenerbahçe tribünlerinden yükselen istifa tezahüratlarına da değinen Ümit Özat, maç sırasında teknik direktöre tepki gösterilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Özat, İsmail Kartal'ın liderlik özelliklerini eleştirirken şu sözleri kullandı:

"Böyle bir maçtan önce ‘İsmail Kartal istifa!’ diye bağırmanın manası ne? Zaten cesur bir adam değil, lider değil. İsmail Kartal iyi bir antrenör ama teknik direktör değil. Neticede bu takımın başında o çıkacak. O adamı bu duruma getirmenin manası ne? Onun hesabı bugün sorulmaz.

Yanlış planlamanın hesabını soracaksın. Dört tane 6 numaranın hesabını soracaksın. Stoper eksiğini soracaksın. Vedat’la Lukaku’nun aynı anda olmayacağını soracaksın. Bu planlamada İsmail Kartal’ın payı var da yönetimin payı yok mu? ‘Başkan da benim, hoca da benim.’ diyordun. En göze çarpan problem bence 6 numarada."

'EN GEÇ OCAKTA MONTELLA GELİR'

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük geleceğiyle ilgili de konuşan Ümit Özat eski A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın sarı-lacivertlilerin başına geçebileceğini öne sürdü.

Özat iddiasını şu sözlerle dile getirdi:

"Zaten olacağına bakın, ben size söyleyeyim en geç Ocak'ta buraya Montella gelir.

Eğer bakın ben size bir şey söyleyeyim, Aziz Bey bilse ki hani İsmail Kartal'a "Nasılsın oğlum?" demiş ya, "Aykut ne haber oğlum?" demesiyle bilse ki Aykut Hoca gelecek, yarın gelir, ben size söyleyim."

Ümit Özat'ın Montella hakkındaki sözleri kişisel bir öngörü niteliği taşırken Fenerbahçe yönetiminden teknik direktör değişikliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.