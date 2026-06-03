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Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında Kosova'yı konuk etti.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin ilk bölümünde iki ekip de dengeli bir oyun sergilerken, milliler gole yakın taraf oldu. 20. dakikada Ali Habeşoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Gjokaj gole izin vermedi.

Ay-yıldızlılar 33. dakikada bir kez daha Ali Habeşoğlu ile etkili geldi. Ayberk Karapo'nun taç atışında yükselen genç futbolcunun kafa vuruşunu Kosova kalecisi çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

GALİBİYET GOLÜ MALKOÇOĞLU'NDAN

Maçın kilidi 82. dakikada çözüldü. Emirhan Acar'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Salih Malkoçoğlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi öne geçirdi.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Ümit Milli Takım, sahadan 1-0 galip ayrıldı.